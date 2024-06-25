台南沙崙西瓜遭致災性降雨侵襲 林俊憲勘查農損

歸仁沙崙的西瓜受到災損，強降雨接連大太陽，造成果實破裂、爛心等狀況。（林俊憲服務處提供）

2024/06/25 21:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區沙崙農場栽種的西瓜，遠近馳名，本月初的瞬間強降雨侵襲下，嚴重泡水，接著連續大太陽，造成果實破裂、爛心等狀況，損失難以估算，民進黨立委林俊憲等人今天現勘，全力向中央爭取災害救助。

這次災損地區以台糖南沙崙農場為主，主要作物是小玉西瓜，林俊憲今天偕同黨籍議員郭鴻儀與鄭佳欣等一起勘查，初估影響面積約50公頃。

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農糧署南區分署、台南農改場、市府農業局，以及歸仁公所等相關單位也出席，了解災損狀況。

由於該地瓜農種植期間不同，受損面積比例較難認定，農業局將啟動會勘，爭取農委會公告為天然災害現金救助區域。

農糧署也允諾，將盡快進行認定災損的處理工作與追蹤。

郭鴻儀先接獲農民陳情，4至6月大雨驟來，田間宣洩不及，歸仁區的西瓜出現水傷，多數外觀雖完好，但出現爛心、爛根等延遲性損害。

郭鴻儀說，當時有要求農業局協助農民申請相關災害救助，以減輕損失，不讓生計受到衝擊。

林俊憲要求農糧署加快認定程序，依從寬、從速原則辦理，並建請農委會同意將台南西瓜納入免勘查損失率品項，加速救助金發放，協助農民減少災損，度過難關。

歸仁沙崙的西瓜受到災損，民進黨立委林俊憲與議員郭鴻儀、鄭佳欣進行現勘。（林俊憲服務處提供）

歸仁沙崙的西瓜受到災損，強降雨接連大太陽，造成果實破裂、爛心等狀況。（林俊憲服務處提供）

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