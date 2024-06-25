為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台南沙崙西瓜遭致災性降雨侵襲 林俊憲勘查農損

歸仁沙崙的西瓜受到災損，強降雨接連大太陽，造成果實破裂、爛心等狀況。（林俊憲服務處提供）

歸仁沙崙的西瓜受到災損，強降雨接連大太陽，造成果實破裂、爛心等狀況。（林俊憲服務處提供）

2024/06/25 21:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區沙崙農場栽種的西瓜，遠近馳名，本月初的瞬間強降雨侵襲下，嚴重泡水，接著連續大太陽，造成果實破裂、爛心等狀況，損失難以估算，民進黨立委林俊憲等人今天現勘，全力向中央爭取災害救助。

這次災損地區以台糖南沙崙農場為主，主要作物是小玉西瓜，林俊憲今天偕同黨籍議員郭鴻儀與鄭佳欣等一起勘查，初估影響面積約50公頃。

農糧署南區分署、台南農改場、市府農業局，以及歸仁公所等相關單位也出席，了解災損狀況。

由於該地瓜農種植期間不同，受損面積比例較難認定，農業局將啟動會勘，爭取農委會公告為天然災害現金救助區域。

農糧署也允諾，將盡快進行認定災損的處理工作與追蹤。

郭鴻儀先接獲農民陳情，4至6月大雨驟來，田間宣洩不及，歸仁區的西瓜出現水傷，多數外觀雖完好，但出現爛心、爛根等延遲性損害。

郭鴻儀說，當時有要求農業局協助農民申請相關災害救助，以減輕損失，不讓生計受到衝擊。

林俊憲要求農糧署加快認定程序，依從寬、從速原則辦理，並建請農委會同意將台南西瓜納入免勘查損失率品項，加速救助金發放，協助農民減少災損，度過難關。

歸仁沙崙的西瓜受到災損，民進黨立委林俊憲與議員郭鴻儀、鄭佳欣進行現勘。（林俊憲服務處提供）

歸仁沙崙的西瓜受到災損，民進黨立委林俊憲與議員郭鴻儀、鄭佳欣進行現勘。（林俊憲服務處提供）

歸仁沙崙的西瓜受到災損，強降雨接連大太陽，造成果實破裂、爛心等狀況。（林俊憲服務處提供）

歸仁沙崙的西瓜受到災損，強降雨接連大太陽，造成果實破裂、爛心等狀況。（林俊憲服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》黃西瓜比紅西瓜甜？ 營養師：糖質總量差不多
2024/06/18 19:06

健康網》黃西瓜比紅西瓜甜？ 營養師：糖質總量差不多
健康網》西瓜美味又消暑 農業部：細嫩多汁選「這種」
2024/06/21 07:31

健康網》西瓜美味又消暑 農業部：細嫩多汁選「這種」

居富開發 生活傳達師--打造建築裡的自然
健康網》認識國產西瓜6品種！ 「這款」肉質脆嫩又大顆
2024/06/25 08:29

健康網》認識國產西瓜6品種！ 「這款」肉質脆嫩又大顆
健康網》夏季水果健康吃！ 掌握4原則不怕血糖飆
2024/06/20 07:29

健康網》夏季水果健康吃！ 掌握4原則不怕血糖飆

10年首損益兩平 數位經濟獲利難關
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播