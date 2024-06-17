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她喝珍奶突有「一咬爆漿」口感 吐出驚見蟑螂嚇爛：眼前一黑

近日一名住在彰化的女網友發文抱怨，她日前在某間連鎖手搖飲料店購買珍珠奶茶，把異物吐出來後發現竟是一隻完整的小蟑螂（紅圈處）。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

近日一名住在彰化的女網友發文抱怨，她日前在某間連鎖手搖飲料店購買珍珠奶茶，把異物吐出來後發現竟是一隻完整的小蟑螂（紅圈處）。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2024/06/17 19:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期全台各地頻傳食安問題，其中又以「小強」蟑螂入菜，最引起民眾驚恐。近日一名住在彰化的女網友發文抱怨，她日前在某間連鎖手搖飲料店購買珍珠奶茶，當她咬下珍珠時驚覺「口感不對勁」，把異物吐出來後發現竟是一隻完整的小蟑螂，嚇得立即致電店家處理後續，該文一出，也掀起網友熱議。

該名女網友昨（16）日在臉書社團「爆料公社二社」發文分享此事，她提到自己先前到某間連鎖手搖杯裡，購買了一杯珍珠奶茶，然而當她打算一邊喝珍奶、一邊咬下珍珠時，口中突然有「爆漿」的感覺。原PO表示，原先她以為是茶葉，直到吐出來才發現是一隻小蟑螂，讓她嚇得驚呼，「看到真的眼前一黑。」

原PO提到，她在事發後立即致電給店家，反應在購買的飲料中「喝到蟑螂」，店家得知此事後也嚇得馬上道歉，同時詢問她後續處理方式，她則是會回應對方，「再做一杯我死也不敢喝。」另外，原PO也透露自己咬到蟑螂後，火速刷牙、漱口水和吃口香糖，該文一出，引起討論網友熱烈討論，但原PO事後將該文刪除。

不過已有其他網友，將原PO的文章轉載到其他地方繼續討論，「眼前的黑不是黑~」、「以後看到珍珠都有陰影了」、「爆漿是哪招，我想像都噁心」、「最近天氣變熱，真的超多蟑螂的」、「這視覺太衝擊，我先去旁邊吐一下」。另有網友呼籲重視食安問題，若自己也有遇到類視情況，都應向相關單位進行通報。

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