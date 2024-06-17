六合夜市「米血烤到變木炭」 烤肉攤致歉：炭火難控制

網友到六合夜市買烤肉但發現每串都「臭火焦」，讓他相當傻眼。（截取自「爆廢1公社」）

2024/06/17 20:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕夜市的串烤總是讓人食指大動，不過有網友卻買到一肚子氣。網友抱怨，他在六合夜市買烤肉，但食材疑似不新鮮，且每串都「臭火焦」，米血烤到彷彿變木炭，甚至結帳還被多算錢，讓他火大表示，「此生第一次吃過這麼難吃的烤肉」。對此烤肉攤道歉表示，因用炭火烤較難控制，對消費者感到相當抱歉。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文指出，近日在高雄六合夜市一家知名烤肉攤買了烤肉，他知道觀光夜市是專門坑殺觀光客的地方，但覺得貴其實不要緊，東西只要好吃就好。結帳時店家告訴他總共675元，核對後竟發現店家多算了錢，讓他覺有被坑的感覺。

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此外，最讓原PO傻眼的是，每一串烤肉都嚴重烤焦，且食材疑似不新鮮，讓他憤怒表示，「焦到每一口都是苦的，米血可以烤到變木炭，雞屁股、大腸還有臭味，肉裡面是粉紅色的沒有熟！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我能同理你的憤怒，貴不打緊，難吃還貴才叫可惡」、「說實在我高雄人這攤我們是不吃的」、「滿滿的致癌物質」、「烤成這樣還不如直接吃木炭」、「憑良心說，要烤到這麼爛的技術還真不容易」。

對此，烤肉攤受訪時致歉表示，因炭火烤較難控制，有燒焦部分是真的很抱歉，自己沒有把品質把關好，對消費者感到相當抱歉。

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