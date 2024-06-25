台中購屋登記性別女大於男 女力勝出原因曝

台中女力勝出，購屋登記數女多於男。（記者蘇孟娟攝）

2024/06/25 21:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市地政局針對去年購屋登記人分析發現，去年有2萬7867人購屋登記，其中多達1萬4279人是女性，佔51.24%，女大於男反映出，女性在家庭購屋決策中的影響力，及參與度均已提高。

地政局首創全國進行台中市購屋登記人社會經濟屬性資料分析，了解在台中購屋者的樣態，去年2萬7867名本國購屋登記人中，有1萬4279人是女性，佔51.24%，高於男性的1萬3588人。

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此外，年輕族群成購屋登記主力，以30歲至39歲間購屋最多，達1萬0140人，與許多家庭在這個階段無論男女多已成家立業，或養兒育女下，需要更多生活空間下開始考慮購屋有關。

至於女性購屋偏好選擇華廈和住宅大樓，可能與住宅大樓與華廈通常擁有較多公共設施，且安全性較高，更符合女性對居住環境的安全性需求有關；男性則偏好選擇有獨立庭院和車庫的透天厝，更符合男性對居住環境的私密性和舒適性需求。

此外，地政局另分析，購屋登記者中有多達7成的購屋者是台中人，在台中購屋，應與台中持續發展下，產業集群、工作機會多，因此在台中購房定居；至於外來族台中置產則以彰化人最多，其次是南投及新北市，主要仍與中彰化因地理位置及生活圈緊密，交通便捷，通勤時間短，另工作機會較多，都是使彰化、南投兩地民眾前來台中市購屋的主要原因；至於新北民眾主要考量仍是價格，相較於新北市的房價，台中市的住宅價格相對較低，且兼顧更好的生活品質下到台中置產。

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