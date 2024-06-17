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要有多少錢才算「普通家庭」？網掀議論：家庭年收200萬

有網友認為，家庭年收要200萬以上，且要有車有房和一個小孩，才算是「普通家庭」。（資料照）

有網友認為，家庭年收要200萬以上，且要有車有房和一個小孩，才算是「普通家庭」。（資料照）

2024/06/17 22:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕物價飆漲的時代下，家庭收入的標準也跟著逐年提高。一名網友提問，要有多少錢才算「普通家庭」？她認為家庭年收要200萬以上，且要有車有房和一個小孩，才算是「普通家庭」，貼文一出掀起網友討論。

一名網友在Dcard 表示，很多人都說「沒錢不要生小孩」，但到底要多有錢才能生？且要多有錢才能算「普通家庭」呢？原PO認為，家庭年收要200萬以上，且要有房，最好房貸也繳清，還要有車代步，小孩也要至少一個，才有資格算是「普通家庭」。

貼文曝光後，網友紛紛留言討論，「一間付清的房子真的是關鍵」、以前讀某校假日班大學的老師說，夫妻年薪各100萬是中產階級」、「普通應該就是要看全台平均收入或者在pr50的人群的收入吧，我猜各7、80萬？」、「能另外幫每個小孩一人準備一間房子，也有自己的房子，退休金準備好就是中產家庭」、「家庭收入200萬以上 不含小孩房貸車貸」、「要以總身家來看吧，總身家÷人數<2000萬的就是普通家庭」。

不過也有網友認為，「為什麼要有小孩才是普通家庭」、「普通家庭年收200以上，要求也太高」、「朋友只有老公賺錢4萬多，老婆帶兩個孩子，租房子，二手車，也是養到高中了」。

事實上，根據行政院主計總處統計資料，我國平均每家庭財富為1638萬，中位數為894萬元，若將2021年底全國家庭財富由低至高分為5等分，第1分位組（最低20％家庭）平均每戶77萬元；第5分位組（最高20％家庭）平均每戶5133萬元。

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