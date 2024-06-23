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出門15分鐘恐曬傷！未來1週燒燙燙 週一6縣市紫外線達危險級

週一全台紫外線指數高，多地呈紅色「過量級」，台南、高雄、屏東、台東、連江和澎湖6縣市達紫色「危險級」。 （圖擷自中央氣象署官網）

週一全台紫外線指數高，多地呈紅色「過量級」，台南、高雄、屏東、台東、連江和澎湖6縣市達紫色「危險級」。 （圖擷自中央氣象署官網）

2024/06/23 19:37

〔記者蔡思培／台北報導〕受太平洋高壓影響，週四前各地為多雲到晴天氣，但中央氣象署提醒，東北部、東部地區、西南山地區仍要當心午後雷陣雨。溫度方面，下週各地溫度約落在33至35度，中南部近山區與河谷、台北盆地容易有36度高溫。明天全台紫外線指數高，各地多呈為過量級或危險級，曝曬15至20分鐘就可能曬傷，外出注意防曬。

氣象署晚間也針對11個縣市發布24日高溫特報，高溫橙色36度燈號包括台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣，嘉義市則是高溫黃色燈號。

氣象預報員張承傳表示，週四前都是多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣。明、後兩天午後雷陣雨範圍較大，西半部、東北部、東部地區、各山區會有局部短暫雷陣雨；中部以北、山地區有局部大雨，且中部以北地區下雨可能持續至晚上，花東、恆春半島可能有零星短暫陣雨。

週三、週四太平洋高壓逐漸增強，午後雷陣雨範圍落在中部以北、東北部、西南山區，台東、恆春半島有零星陣雨。週五、週六風向則轉為偏西南風，中南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴天氣，但中部以北、東北部、東部、其他山區仍要留意午後雷陣雨。

溫度方面，全台一週仍維持炎熱，各地溫度都可能33至35度，台北盆地、中南部近山區與河谷地區易有36度高溫。

另外，下週全台紫外線指數高，各地多呈紅色「過量級」、紫色「危險級」，曝曬15至20分鐘就可能曬傷，建議民眾外出要注意補充水分，並做好防曬措施。

氣象署公布未來一週天氣趨勢。（中央氣象署提供）

氣象署公布未來一週天氣趨勢。（中央氣象署提供）

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