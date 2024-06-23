雷雨天氣複製貼上！週一還是熱 中部以北防局部大雨

午後中部以北、各地山區將有局部大雨，晚間仍有短暫陣雨。（記者叢昌瑾攝）

2024/06/23 22:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（24日）台灣各地及澎湖、金門為多雲到晴，東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫陣雨；午後西半部、東北部、東部地區及東南部山區有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及各地山區並有局部大雨發生的機率；晚間中部以北地區仍有局部短暫陣雨。溫度方面，各地高溫約33到35度，中南部近山區或河谷、花蓮縱谷及大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率。

中央氣象署預報，週一太平洋高壓強度會減弱些，各地雖大多仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，西半部、東北部、東部地區及東南部山區午後易出現短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，而中部以北午後降雨時間較長，雨勢有機會延續至晚上。另外，東部、東南部地區及恆春半島則不定時有零星短暫陣雨，外出請注意天氣變化並攜帶雨具備用。

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溫度方面，各地高溫約33到35度，中南部近山區或河谷、花蓮縱谷及大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率。

天氣風險公司提醒，週一至週二由於南海的季風低壓逐漸往海南島一帶發展，雖然目前實際狀況來看它發展不太理想，結構鬆散，進一步成為熱帶性低氣壓或是颱風的機會下降許多，但是還是會帶動一些水氣往大陸華南沿岸靠近，也連帶會讓台灣附近水氣稍微增多一些，東南部的台東、恆春半島一帶有局部短暫陣雨，各地山區以及近山地區午後仍會有熱對流雷雨，熱對流發展降雨範圍可能會稍微擴大，但還是以山區為主，局部單點的雨勢會比較大，平地部分較有機會受影響的也還是在北部、東北部、東部等地區。

紫外線方面，週一台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣及連江縣為「危險級」，其餘皆為「過量級」。

空氣品質方面，週一環境風場為偏南風，迎風面擴散條件較佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

溫度方面，各地高溫約33到35度，中南部近山區或河谷、花蓮縱谷及大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週一台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣及連江縣為「危險級」，其餘皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一環境風場為偏南風，迎風面擴散條件較佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。（擷取自空氣品質監測網站）

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