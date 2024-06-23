看過來！彰化縣國中小校長遴選 第一波名單出爐

彰化市民生國小是彰化縣老字號國小。（擷取自洪榮炎臉書）

2024/06/23 00:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣國中、小校長第一階段遴選作業已經完成，備受矚目的老字號彰化市民生國小校長，將由溪湖鎮媽厝國小曾俊堯校長調任；彰化市彰安國中校長將由信義國中小曹建文校長調任，信義國中小校長則由原斗國中小校長王心怡調任。

今年因為有多位校長退休或2任任期屆滿，也讓申請調動校長較多，全縣國中小校長也因此出現連動調整，雖然新任校長交接典禮在7月31日才要辦理，但有的學校因為家長詢問度過高，乾脆就在粉專提前宣告現任校長已申請調動，也有校長在確定調動到其它學校，教育界人士也都紛紛前來致賀。

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彰化縣國中、小校長第一階段遴選結果如下：

在國中部分，彰安國中由信義國中小曹建文調任、信義國中小由原斗國中小王心怡調任。陽明國中余立焜、大同國中謝國士、溪州國中張耀忠續留原校。

在國小部分，民生國小由媽厝國小曾俊堯調任、花壇國小由文開國小詹雪梅調任、文開國小由花壇國小卓訓德調任。

芬園國小由快官國小楊淙富調任、快官國小由國聖國小黃至賢調任、國聖國小由文德國小李政穎調任。

埔鹽國小由西勢國小劉淑甄調任，西勢國小由陝西國小王建智調任、陝西國小由文祥國小吳世宏調任、王功國小由育華國小洪文章調任、馬興國小由洛津國小張榮裕調任。

太平國小由饒明國小鄭權鑫調任、饒明國小由大村國小江淑芳調任、大村國小由芳苑國小吳偉誠調任、芳苑國小由西港國小洪信德調任。

南鎮國小由田尾國小王錦鴻調任、田尾國小由豐崙國小陳永堂調任、豐崙國小由中正國小謝鴻達調任、中正國小由舊社國小林畯城調任、舊社國小由清水國小蕭睿瑜調任。

三民國小由大榮國小胡慧嘉校長調任、茄荖國小由復興國小林國勳調任、復興國小由源泉國小謝添裕調任、源泉國小由僑義國小林淑貞調任、育民國小由育德國小許瑞芳調任。

大園國小劉緯綸、育英國小林振茂、福興國小陳榮茂、內安國小石玲惠、螺青國小許孝麟、埤頭國小江怜秀、大湖國小郭福麟、大莊國小呂彥億、二林國小陳福順、新寶國小方順陽、秀水國小郭佳哲、青山國小陳俊文、華龍國小黃善貴續留原校。

國小校長遴選第二階段開缺有：新水國小、羅厝國小、德興國小、清水國小、西港國小、育德國小、文德國小、文祥國小、洛津國小、媽厝國小、僑義國小、育華國小、大榮國小等13校。國中校長遴選第二階段開缺有：原斗國中小、溪陽國中。

第二階段遴選作業將於6月26日中午12時前受理曾任校長及候用校長申請，7月3日上午9時召開國中小校長遴選委員會第二階段會議。

彰化市民生國小的大象溜滑梯是許多校友共同回憶。（資料照）

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