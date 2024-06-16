雨彈狂炸！ 13縣市豪大雨特報 7地大雷雨警示

中央氣象署16日下午針對13縣市發布豪雨、大雨特報。（資料照）

2024/06/16 16:42

首次上稿 06/16 16:32

更新時間 06/16 16:42

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今天（16日）下午針對全台13縣市發布大雨及豪雨特報。

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中央氣象署今下午3點35分指出，目前對流雲系發展旺盛，大台北地區、南投地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請多加注意雷擊、強陣風，山區民眾需慎防坍方及落石。下午4點25分，台北市升級為豪雨特報。

豪雨特報範圍：台北市（松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區）。

大雨特報範圍：基隆市（中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區）、新北市（板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、八里區、三峽區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區、淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區）、桃園市（復興區）、新竹縣（橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉）、苗栗縣（卓蘭鎮、大湖鄉、南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉）、台中市（東勢區、新社區、石岡區、太平區、和平區）、南投縣（南投市、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉）、雲林縣（古坑鄉）、嘉義縣（竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉）、台南市（楠西區、南化區）、高雄市（六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區）、屏東縣（三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉）。

另外，氣象署也特別對基隆市、台北市、新北市、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，其中北北基大雷雨預計持續至傍晚5點15分；台中、南投預計持續至傍晚5點30分；高雄、屏東預計持續至下午4點45分。

中央氣象署16日下午針對13縣市發布豪雨、大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

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