台鐵中壢臨時前站啟用 300員工連夜完成路線切換工程

台鐵中壢臨時前站16日啟用，台鐵公司15日動員300人，夜間跨次日進行路線切換及站務設備遷移。（圖由台鐵公司提供）

2024/06/16 09:25

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〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵中壢臨時前站今（16日）正式啟用，台鐵公司動員300人，於15日夜間跨次日進行路線切換及站務設備遷移，16日凌晨6點15分完成所有工程，6點24分首班車1107次準點到開，正式啟用營運。

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中壢臨時前站是因應鐵道局「桃地計畫」所興建的臨時性車站，以鋼構材為基材，前站採進、出站分流，減少人流交織，站內亦引進商業空間，活絡旅運需求，同時建構無障礙環境，滿足通用行旅特性。

因應臨時前站啟用，台鐵成立「北區應變分組」，由北區營運處處長王兆賢率運安處、台北工務段、機務段、電務段、電力段、運務段、中壢站等單位，15日晚間起，執行切換及搬遷工程，計動員逾300人、25輛大型機械施工，包含大型及中型砸道車、電力及工務維修車、怪手、電力機車。

台鐵表示，包括中壢站南、北兩端東、西正線、撥道、道岔、電力、號誌（含聯鎖條件、平交道作動）、行車控制等系統，全部更新；新站站房、售票、自動閘門、旅客諮詢系統也同步啟用。

台鐵公司董事長杜微15日晚間11點30到現場視察，巡視中壢南北二端切換工地，以及中壢臨時前站設施。杜微表示，感謝所有參與切換工程的人員，未來在鐵道局執行桃地計畫期間，中壢臨時前站將發揮功能，持續提供旅客良好的服務。

台鐵中壢臨時前站16日啟用，台鐵公司15日動員300人，夜間跨次日進行路線切換及站務設備遷移。（圖由台鐵公司提供）

台鐵中壢臨時前站16日啟用，台鐵公司15日動員300人，夜間跨次日進行路線切換及站務設備遷移。（圖由台鐵公司提供）

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