熱！今各地晴時多雲午後雷陣雨 高溫上看36度

天氣風險公司表示，今日各地上半天大多是多雲時晴的穩定天氣，下半天山區到近山區的平地以及大台北地區仍有午後雷陣雨發生機會。（資料照）

2024/06/22 09:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓邊緣偏南風影響，天氣風險公司表示，今日各地上半天大多是多雲時晴的穩定天氣，下半天山區到近山區的平地以及大台北地區仍有午後雷陣雨發生機會，明天也是類似天氣，仍為白天高溫炎熱天氣。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天要留意的就是熱，氣象署對台北，彰化，南投，雲林，台南，高雄，屏東發布高溫橙色燈號，新北，桃園，台中，嘉義，花蓮發布黃色燈號，建議避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。預測高溫方面，北部可以來到34至36度，中部34至35度，南部34至36度，東半部32至35度。

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週日預估也是相似的天氣，白天高溫炎熱，山區午後有雷陣雨，各地高溫34至36度。週一、二（24、25日）太平洋高壓勢力稍微增強，各地雲量更少，午後陣雨強度減弱，範圍縮減，週三（26日）高壓勢力減弱，各地午後雨增多，週四（27日）之後太平洋高壓明顯增強，各地為晴時多雲天氣，午後雷陣雨轉零星，高溫可能還會比現在略高。

南海的熱帶擾動目前緩慢發展當中，所在環境並非很有利，會不會發展成熱帶性低氣壓還有待觀察，不過如論如何它都是往海南島方向移動，對台灣沒有影響。

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