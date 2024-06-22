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大湖公園驚見柴犬咬死野生綠頭鴨 畫面曝引網轟

1名網友近期在內湖大湖公園散步，驚見1隻柴犬咬死綠頭鴨。（圖擷自Dcard）

1名網友近期在內湖大湖公園散步，驚見1隻柴犬咬死綠頭鴨。（圖擷自Dcard）

2024/06/22 10:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友近期在內湖大湖公園散步，驚見1隻柴犬咬死綠頭鴨，柴犬主人應對態度非常消極，甚至在這名網友開始錄影前毫無制止行為，放任自己的狗猛咬鴨子，消息曝光引發譁然，有網友痛批「看她狗如果被咬死會怎樣，傷害無辜的生命，到底是有沒有在教」。

這名網友昨於Dcard發文提及，她與朋友前往內湖大湖公園散步，看到1隻正在走路的綠頭鴨被柴犬咬住，但女飼主毫無制止、喝斥柴犬行為，原PO和朋友持手機錄影上前喝斥後，女飼主才拿出類似「愛的小手」輕輕拍打勸阻柴犬，原PO怒吼「為什麼不制止他把牠拉走啊，把牠嘴巴拉開」，女飼主竟回「你知道狗咬住後就打不開了嗎？」

這名網友提到，她當下傻爆眼嗆飼主「你以為我家沒養狗嗎？我家有2隻柴犬，根本不是打不開」，接著說明因家中飼養的柴犬很喜歡亂吃垃圾，人的力氣還是比柴犬大的，她強調「如果有心的話是可以扳開狗的嘴巴的」。

這名網友指出，最終狗終於鬆口，然滿嘴都是鮮血，「看到鴨子肉被咬開死在地上的畫面真的嚇到我」，隨後只能報警通報處理鴨子屍體。另外，她在距離事發地點不到幾公尺處還撞見2隻死鳥，「不免有些懷疑，這2隻鳥的死亡是否跟柴犬系有無關係？」

原PO痛斥，最令人憤怒的是狗主人應對態度非常消極，且在開始錄影前，該主人放任自己的狗咬著那隻鴨子，她反問「大湖公園平常很多小朋友，萬一他咬的是小朋友呢？主人還能這麼輕鬆的就這樣離開現場嗎？」

PO文曝光後引發許多網友留言表達不同看法，有人說「看她狗如果被咬死會怎樣，傷害無辜的生命，到底是有沒有在教，那個主人怎麼可以那麼不緊張，已經習慣了？」、「這一看就是在家裡主僕地位已經反過來了，狗是很現實的動物，平常訓練不展現絕對的力量速度氣勢去壓制，狗是完全不會聽你管教的，更何況還是最固執的柴犬」、「真的不會教就不要養耶」。

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