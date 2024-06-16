「最醜車站」熄燈！中壢車站最後一夜 齊唱「感恩的心」道別

大批民眾紀錄中壢車站熄燈身影。（記者黃政嘉攝）

2024/06/16 01:08

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台鐵中壢車站正式熄燈！昨晚是最後一夜，站內站外擠滿民眾搶拍它的最後身影，末班車1267次區間車駛離車站月台，台鐵上演「驚喜快閃歌唱」，交通部鐵道局長楊正君也加入獻唱《感恩的心》，和滿滿不捨的民眾揮手道別，隨即拉下鐵門，中壢車站正式走入歷史。

昨晚8點55分從基隆開往苗栗的台鐵區間車1267車次，深夜10點34分停靠中壢車站，是中壢車站熄燈前最後班次，月台民眾擠爆，搶拍末班車歷史畫面。

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昨晚下班搭上1267車次末班車的33歲林小姐是在地中壢人，她說，下車看到這麼多人在中壢車站守後，記錄這一刻，心裡是感動的，「中壢車站是從小到大的回憶」，小時候坐火車旅行，高中念書坐火車通勤，現在工作也是坐火車通勤，「今天上班搭台鐵拍很多中壢車站的場景，畢竟新站跟舊站長得不一樣，也跟小時候的記憶不一樣，所以會懷念舊站的模樣」。

26歲劉先生身上帶著相機，下午4點特地來中壢火車站拍照拍到最後一刻，他說，小時候以及唸高中時常搭火車，中壢車站要熄燈有些不捨，拍了很多車站火車，以及有關中壢車站的logo。

1267車次末班車昨晚10點38分駛離月台後，台鐵在車站大廳快閃表演，表演者帶現場民眾演唱《向前走》，「喔，啥咪攏不驚，喔，向前走」，在應景歌詞中，又唱又跳，一行人再走到車站門口獻唱《感恩的心》，鐵道局長楊正君也加入，與民眾一起高唱「感恩的心，感謝有你」道別。

昨晚10點50分左右，在《感恩的心》音樂結束後，台鐵旋即拉下中壢車站鐵門，中壢車站吹熄燈號，活動結束，大批民眾仍待在現場紀錄熄燈車站的最後身影。

中壢車站始於1893年清治時代，於台北到新竹間鋪築鐵路，設立中壢火車碼頭，歷經多次改建，從日治時期的木造站房，到戰後鋼筋水泥站房，直到1971年完成使用中壢車站建築迄今。因應桃園鐵路地下化，中壢車站功成身退，中壢臨時前站今天（16日）啟用。

中壢車站拉下鐵門的最後時刻。（記者黃政嘉攝）

交通部鐵道局長楊正君（左一）在車站門口快閃熄燈道別。（記者黃政嘉攝）

台鐵中壢車站熄燈末班車1267次區間車進站。（記者黃政嘉攝）

月台聚集民眾拍下末班車歷史畫面。（記者黃政嘉攝）

月台聚集許多民眾拍下熄燈前車站身影。（記者黃政嘉攝）

台鐵人員在末班車值勤的忙碌時刻，留下熱忱不疲的微笑。（記者黃政嘉攝）

民眾在車站等候火車進站拍照。（記者黃政嘉攝）

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