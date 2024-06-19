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苗栗幼安教養院與百業傳愛 捐贈中市老福機構10台照護移位機

百業捐贈台中市老人福利機構10台「照護移位機」，副市長鄭照新感謝盛讚他們行善不遺餘力。（記者蔡淑媛攝）

百業捐贈台中市老人福利機構10台「照護移位機」，副市長鄭照新感謝盛讚他們行善不遺餘力。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/19 20:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕苗栗縣私立幼安教養院偕多個單位捐贈10台照護移位機給台中市10間老人福利機構，盼提升照護服務工作的便利性，台中市副市長鄭照新代表出席捐贈儀式，感謝各單位行善不遺餘力，為社會貢獻心力，幫助照護人員更有效率地履行工作，提供更專業便捷的照顧服務。

幼安教養院長期服務122名身心障礙者，其中，重度臥床失能障礙者30人，照護者365天全年無休照顧住民，幫忙翻身、移動，一天下來往往要搬運8、9次，隨著照護者年紀越來越大，體力變得難以負荷，常常需要仰賴輔具的幫助有企業得知後移位機給院方使用，幫助照護者提供更好的照顧。

幼安教養院與老五老基金會希望能為照護者創造友善照護空間，共同發起「讓他們不用再靠腰-百業善舉捐移位機傳愛」活動，讓企業認購移位機轉贈有需求的社福機構響應。

鄭照新說，幼安教養院自1993年成立以來，默默耕耘於身障領域30年，服務對象涵蓋早期療育兒童、智能障礙者及失能長輩，提供機構照顧與社區服務，每年約服務2000戶家庭，累計幫助近5萬多戶家庭，透過此次捐贈，希望也能促進更多企業及單位了解並支持輔具的應用，降低醫療資源及社會成本支出。

鄭照新說，照護人員平時承擔龐大身心壓力，照顧行動不便的長輩時，時常需替其翻身、位移，需耗費較大體力，受贈者單位這次捐贈的移位機，除能降低照護者的負擔，也能增加安全度與效率，盼提升照護品質。

苗栗縣私立幼安教養院偕多個單位捐贈10台照護移位機給台中市10間老人福利機構。（記者蔡淑媛攝）

苗栗縣私立幼安教養院偕多個單位捐贈10台照護移位機給台中市10間老人福利機構。（記者蔡淑媛攝）

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