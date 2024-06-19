規劃開發資源循環園區 鍾東錦盼引進韓國的「腎」回收機

韓國新創公司SuperBin回收技術突出亮點為導入AI影像辨識技術，能精準的辨識保特瓶等資源回收物的種類以及是否已去除包膜、瓶蓋及完成清潔。（縣府提供）

2024/06/19 22:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕垃圾處理為現代國家及城市重要課題，加上隨著後疫情期家用垃圾增長，能夠資源再回收利用，更為政策所趨。苗栗縣政府環保局已規劃並向國財署提出5公頃的土地撥用，預計規劃開發為資源循環園區；縣長鍾東錦今（19）日為公務赴韓考察第4天，前往韓國新創公司SuperBin參觀其研發起名發想自「腎」的回收機，並邀該公司來台投資，提升苗栗資源回收、循環經濟及低碳競爭力。

縣府表示，該韓國新創公司研發的「Nephrons」回收機，起名發想自「腎」，渴望為地球帶來新鮮空氣。以大數據為基礎分類，藉由圖像辨識，將瓶罐壓縮，降低人力成本，同時民眾可以透過手機與回收機連接，藉此累積點數換成現金。

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縣府指出，該廠突出亮點為導入AI影像辨識技術，能精準的辨識保特瓶等資源回收物的種類以及是否已去除包膜、瓶蓋及完成清潔。藉由PET的回收，能落實減碳達80%。韓國目前已在法規上要求瓶裝水的瓶身需添加3%的回收料，在2025年，更要求所有飲料瓶需提高回收料添加至10%。

對於該公司先進回收技術與機組，鍾東錦豎起大拇指稱讚，非常肯定回收處理的產品品質，由目前縣府環保局已規劃並向國財署提出5公頃的土地撥用，預計規劃開發為資源循環園區，鍾東錦也熱情邀請Superbin至苗栗投資，冀望可將極具創造性的回收再利用循環技術引入苗栗，提升苗栗資源回收、循環經濟及低碳競爭力。

鍾東錦表示，台灣各大城市最難以處理的民生問題，就是垃圾問題，但大部分縣市都自顧不暇，人人都在製造垃圾，但卻沒人願意嫌惡設施在自家旁邊，「這問題也許暫時無法妥善解決，但垃圾減量卻可以盡快達成。」

苗栗縣長鍾東錦公務赴韓考察第4天，前往韓國新創公司SuperBin參觀其研發起名發想自「腎」的回收機，並邀該公司來台投資，提升苗栗資源回收、循環經濟及低碳競爭力。（取自鍾東錦臉書）

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