台東農民施熟糞肥未開溝覆土飄異味 今年已被檢舉48件

釋迦果樹頭一包包的是熟糞肥，台東環保局認為仍飄異味，要求開溝埋肥。（記者黃明堂攝）

2024/06/26 08:39

〔記者黃明堂／台東報導〕台東農民過去常用生糞肥飄散臭味，近年來經縣府強力查緝，多已改用熟糞肥，但農民為省勞力，多整包置樹頭，但縣府認為仍飄少許異味，要求開溝埋肥，令農民相當不滿，認為擾民且大幅增高農務成本。但環保局說，今年至今已有48件檢舉案，最高可罰10萬元，農民不可不慎。

台東生產釋迦、火龍果等優質豐饒的農作物，過去常發生使用未經熟化生禽畜糞作為肥料而造成臭味及蒼蠅孳生問題，近年來在縣政府生禽畜糞聯合稽查小組攔阻違法清運禽畜糞車輛，以及輔導使用熟化禽畜糞有機肥料下，112年至今年5月底皆無攔查到違法清運生禽畜糞車輛，獲得顯著的改善成果，但熟化有機質肥料可能殘留少許異味。

請繼續往下閱讀...

農民說，熟肥的異味本來就很低，連同布袋直接放在樹頭，可以延長肥效，且防異味飄散，而且很省勞力成本，不知縣府為何還要求開溝埋肥？開溝雖然更有利於果樹吸收，但可能不慎傷及根系，更大幅增加人力成本。農民已面臨外銷困境，農作經營還處處受限。

縣政府表示，營造鄉親生活與觀光環境品質及豐富農特產品都是推動慢經濟及慢生活重要的一環，過去農作施肥常使用未經熟化的禽畜糞（如雞、豬、牛糞等），容易產生惡臭及孳生蒼蠅，但在縣府成立聯合稽查小組攔阻非法清運生禽畜糞車輛下，成功攔阻生禽畜糞進入縣內農地使用。

環保局指出，雖然已有許多農友施肥時使用熟化的禽畜糞有機肥料，但今年至5月底仍受理施肥異味陳情案件計48案，原因是大部分農作勞力不足，將肥料灑施在土表上，而未進行翻耕、覆土，致少許堆肥熟化過程殘留的異味逸散，雖有別於生禽畜糞的惡臭，但味道仍會影響附近居民，經環保局限期及宣導以翻耕覆土或加速肥料滲入土壤內方式進行改善下，農友也都配合完成改善，如未改善者可依空氣污染防制法罰款1200元至10萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法