兩度進總統府分享的好滋味 莿桐農會公開黃金比例新品「雲林都知稻」

莿桐農會總幹事張鈺萱大方揭密「吧噗蒜頭飯」故事，更將其黃金比例用米推出新品「雲林都知稻」，限量販售。（記者李文德攝）

2024/06/26 08:52

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉種植稻米共2800公頃，佔全縣稻米產量前三名，其中莿桐鄉農會以在地稻米及蒜頭製成的「吧噗蒜頭飯」，勾起饕客味蕾，也兩度進總統府分享，更引起民眾高度詢問米飯何處買？莿桐鄉農會將米飯黃金比例調配好包裝新品「雲林都知稻」限量販售。

農會總幹事張鈺萱表示，「雲林都知稻」集結了農民智慧，每年6月15至25日此時採收的稻米，因受充分日照造就其為一期稻作中品質最優也最好吃的條件，此時將採收稻榖放入低溫保存桶經過靜置期後，把台梗9號、台南11號白米依獨家黃金比例調和後包裝，再送至15度以下低溫儲存，數量僅有500公噸。民眾買回後可以依照1比0.9的加水比例煮熟，便能吃到粘度與Ｑ度都恰到好處的飯。

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張鈺萱透露，莿桐鄉農會「吧噗蒜頭飯」原是希望讓許多不愛吃蒜頭、飯的孩子們也能開心吃，故將兩者結合再配冰淇淋甜筒餅乾，讓許多人愛不釋手，更因此兩度受總統府之邀，分享這難忘好滋味，也就是這創意料理米飯香Q好吃，引起眾多人敲碗詢問何處買，才有如今「雲林都知稻」的誕生。

農會指出，莿桐鄉緊鄰濁水溪，也造就土壤肥沃的條件，所種植的稻米曾是日治時期天皇指定「御用米」，更五度獲得農業部的全國十大好米大獎。目前鄉內稻作種植面積共2800公頃，種植台梗9、11、84號以及台南9號，位居全縣稻米產量前三名。

張鈺萱表示，「吧噗蒜頭飯」使用的白米便是「雲林都知稻」的黃金比例，再加入蒜酥、黑白胡椒、鹽巴等炒製而成。她更透露「已有食品加工業者洽談」，想要聯名上市蒜頭飯，相信很快就能讓廣大消費者一起品嘗到讓人魂牽夢縈的好滋味。

莿桐鄉農會新品「雲林都知稻」是將蒜頭飯的米飯黃金比例包裝而成，品質極佳。（記者李文德攝）

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