為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

兩度進總統府分享的好滋味 莿桐農會公開黃金比例新品「雲林都知稻」

莿桐農會總幹事張鈺萱大方揭密「吧噗蒜頭飯」故事，更將其黃金比例用米推出新品「雲林都知稻」，限量販售。（記者李文德攝）

莿桐農會總幹事張鈺萱大方揭密「吧噗蒜頭飯」故事，更將其黃金比例用米推出新品「雲林都知稻」，限量販售。（記者李文德攝）

2024/06/26 08:52

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉種植稻米共2800公頃，佔全縣稻米產量前三名，其中莿桐鄉農會以在地稻米及蒜頭製成的「吧噗蒜頭飯」，勾起饕客味蕾，也兩度進總統府分享，更引起民眾高度詢問米飯何處買？莿桐鄉農會將米飯黃金比例調配好包裝新品「雲林都知稻」限量販售。

農會總幹事張鈺萱表示，「雲林都知稻」集結了農民智慧，每年6月15至25日此時採收的稻米，因受充分日照造就其為一期稻作中品質最優也最好吃的條件，此時將採收稻榖放入低溫保存桶經過靜置期後，把台梗9號、台南11號白米依獨家黃金比例調和後包裝，再送至15度以下低溫儲存，數量僅有500公噸。民眾買回後可以依照1比0.9的加水比例煮熟，便能吃到粘度與Ｑ度都恰到好處的飯。

張鈺萱透露，莿桐鄉農會「吧噗蒜頭飯」原是希望讓許多不愛吃蒜頭、飯的孩子們也能開心吃，故將兩者結合再配冰淇淋甜筒餅乾，讓許多人愛不釋手，更因此兩度受總統府之邀，分享這難忘好滋味，也就是這創意料理米飯香Q好吃，引起眾多人敲碗詢問何處買，才有如今「雲林都知稻」的誕生。

農會指出，莿桐鄉緊鄰濁水溪，也造就土壤肥沃的條件，所種植的稻米曾是日治時期天皇指定「御用米」，更五度獲得農業部的全國十大好米大獎。目前鄉內稻作種植面積共2800公頃，種植台梗9、11、84號以及台南9號，位居全縣稻米產量前三名。

張鈺萱表示，「吧噗蒜頭飯」使用的白米便是「雲林都知稻」的黃金比例，再加入蒜酥、黑白胡椒、鹽巴等炒製而成。她更透露「已有食品加工業者洽談」，想要聯名上市蒜頭飯，相信很快就能讓廣大消費者一起品嘗到讓人魂牽夢縈的好滋味。

莿桐鄉農會新品「雲林都知稻」是將蒜頭飯的米飯黃金比例包裝而成，品質極佳。（記者李文德攝）

莿桐鄉農會新品「雲林都知稻」是將蒜頭飯的米飯黃金比例包裝而成，品質極佳。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
520農運總領隊 101歲李江海慶生
2024/05/20 05:30

520農運總領隊 101歲李江海慶生
健康網》蒜頭正當季 台南農改場親授挑選技巧
2024/05/18 06:30

健康網》蒜頭正當季 台南農改場親授挑選技巧

居富開發 生活傳達師--打造建築裡的自然
吃鹹酥雞該配什麼配料？網點名1物：經典不敗
2024/05/09 20:53

吃鹹酥雞該配什麼配料？網點名1物：經典不敗
間歇大雨 彰化稻米產區傳倒伏
2024/06/02 13:20

間歇大雨 彰化稻米產區傳倒伏

10年首損益兩平 數位經濟獲利難關
台灣「1縣市」超沒存在感？！ 網打臉：農業大縣
2024/06/17 19:16

台灣「1縣市」超沒存在感？！ 網打臉：農業大縣
千元有呷又有抓！農糧署結合北中南東稻農推暑假食米遊程
2024/06/13 13:21

千元有呷又有抓！農糧署結合北中南東稻農推暑假食米遊程
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播