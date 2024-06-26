今明高壓勢力增強 午後雷雨規模縮減 高溫飆36度以上

今明太平洋高壓勢力開始增強，整體的降雨規模有縮減的趨勢，還沒有下雨的時候氣溫仍相當炎熱，普遍還是都有35-36度的高溫。（資料照）

2024/06/26 09:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨（25日）太平洋高壓勢力較弱，各地午後有旺盛的熱對流雲系發展影響，今（26日）仍維持午後雷陣雨天氣，不過今明（27日）太平洋高壓勢力開始增強，整體的降雨規模有縮減的趨勢，週五、週六（28-29日）高壓勢力再度減弱，午後雷雨規模又會擴大，類似的天氣型態會持續到下週一（7月1日）。

天氣風險公司分析師歐宗學在公司臉書表示，今天環境風向大致不變，仍然是午後雷陣雨天氣，由於太平洋高壓勢力開始增強，整體的降雨規模有縮減的趨勢，影響範圍縮小、轉山區附近為主，另外雨量也有減少趨勢，還沒有下雨的時候氣溫仍相當炎熱，普遍還是都有35-36度的高溫。

請繼續往下閱讀...

明天高壓勢力持續增強，午後雷陣雨的範圍持續縮減到山區附近，週五到週六太平洋高壓勢力再度減弱，環境風向由東南風逐漸轉為偏南風，迎風面南部偶有短暫陣雨，除此之外各地午後仍然會有短暫陣雨或雷雨機會，且降雨規模有再度擴大趨勢，可能影響中北部平地。

週日（30日）進一步轉為西南風環境，水氣較多，迎風面中南部地區可能有雲系自海上發展移入帶來局部短暫陣雨，早晚時段發生機率較高，午後在陸地上也會有熱對流雲系發展帶來雷陣雨影響各地，類似的天氣型態會持續到下週一，短期內仍是高溫及午後雷陣雨的天氣型態為主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法