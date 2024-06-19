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垃圾減量拚了！彰縣7月起破袋檢查加嚴 獎勵金至少4成給清潔隊員

彰化縣7月起垃圾破袋檢查上緊發條，環保局同步推出獎勵新制。（彰化縣環保局提供）

彰化縣7月起垃圾破袋檢查上緊發條，環保局同步推出獎勵新制。（彰化縣環保局提供）

2024/06/19 20:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣垃圾減量大作戰，因應溪州焚化廠已趨飽和，環保局7月1日起將提高垃圾整車退運標準，勢必讓第一線清潔隊員工作量爆增，為激發士氣，最新獎勵辦法規定，各隊拿到的獎金，至少4成以上直接給從事垃圾減量與資源回收的隊員。

環保局表示，去年8月開始，在溪州焚化廠強力執行破袋檢查，光是去年垃圾就比前年減量8800公噸，約減少3.1%垃圾量。今年7月1日起除了把舊衣納入破袋檢查項目，也把垃圾退運門檻提高，針對每輛垃圾車抽樣5袋，原本只要有1袋有15個分類不合格或廚餘佔5成就退運，下修為12個不合格與30%廚餘就退運，希望能達成今年垃圾減量3.5%的目標。

環保局指出，考量到第一線收運垃圾與資源回收清潔隊員的工作量爆增，也同步頒布獎勵新制，今年首度把每人日均垃圾進場量與垃圾減量率，作為獎勵金的換算標準，最重要的就是要把獎金留給隊員，各地清潔隊拿到獎金，至少要保留4成給隊員，以商品禮券方式發放，但每人每年上限不得超過5000元，其餘可添購隊員裝備或辦理國內觀摩活動等用途。

環保局強調，獎勵新制分成兩部分，在全縣競賽的團體獎部分，人均垃圾進場量低於每日0.55公斤的鄉鎮市前3名，都各可獲得10萬元獎勵；而垃圾減量率達6%以上的前3名鄉鎮市，也可各獲得10萬元獎勵。

另外特別訂定「進步獎」，各鄉鎮市清潔隊跟自己比較，只要今年比去年的垃圾減量率達到一定標準，就可依減量級距比例來拿獎金。只要垃圾減量率越高，獎金級距就越高。

由於全縣各鄉鎮每日人均垃圾進場量差距很大，有的超過0.7公斤，有的才0.42公斤。因此，在各隊進步獎的獎金換算，原本資源回收做的比較好的鄉鎮市，也就是每日人均垃圾進場量比較低的鄉鎮市，起跳獎金也比較高，以示公平。

彰化縣7月起提高垃圾退運標準。（彰化縣環保局提供）

彰化縣7月起提高垃圾退運標準。（彰化縣環保局提供）

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