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台鐵中壢車站熄燈倒數！6/16起調整5公車發車點

中壢車站熄燈前，民眾在車站拍照留念。（記者黃政嘉攝）

中壢車站熄燈前，民眾在車站拍照留念。（記者黃政嘉攝）

2024/06/15 19:51

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中壢臨時前站明日啟用，桃園市交通局明（16）日起調整車站周邊的5條公車路線發車點，以減少周邊交通衝擊，台鐵中壢車站熄燈前最後倒數，今晚5點半間，不少民眾於車站內外及倒數留言牆處拍照，留下最後回憶。

因應中壢臨時站啟用，交通局為減少周邊交通衝擊，6月16日起，「115A」、「115B」、「116」、「169」及「169A」等5條公車路線發車處「中壢公車站」取消停靠，「115A」、「115B」改「中壢後火車站」發車，「116」改「中壢分局」發車、「169」、「169A」改「中央延平路口」發車，相關公車調整資訊可至桃園市公車動態系統查詢

今日中壢車站站內、站外有許多民眾對車站拍照留念，站內倒數計時留言牆也見留言人潮，雖有「台灣最醜車站」之稱，民眾仍不捨站體將成時代的眼淚。

今晚10點40分，至16日上午6點15分，台鐵16車次列車截短行駛及區間車停駛，桃園站到埔心站之間提供公路客運免費接駁，5到10分鐘開一班。

交通局指出，中壢臨時站明日啟用，相關道路配置、標誌標線及號誌預計今日調整完成，請用路人遵循現場交通標誌、標線指示行駛，交通局將與相關單位隨時監控車站周邊車流，並滾動檢討周邊設施，確保周邊交通順暢。

民眾在車站熄燈倒數前夕外拍照留念。（記者黃政嘉攝）

民眾在車站熄燈倒數前夕外拍照留念。（記者黃政嘉攝）

民眾在倒數留言牆外拿出拍立得相機拍照留念。（記者黃政嘉攝）

民眾在倒數留言牆外拿出拍立得相機拍照留念。（記者黃政嘉攝）

站內倒數留言牆有許多人拍照。（記者黃政嘉攝）

站內倒數留言牆有許多人拍照。（記者黃政嘉攝）

桃市「116」公車改「中壢分局」發車。（記者黃政嘉攝）

桃市「116」公車改「中壢分局」發車。（記者黃政嘉攝）

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