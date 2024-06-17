台南維修咖啡館不賣咖啡 分享交流也傳遞惜物精神

台南維修咖啡館志工來自各行各業，利用為民眾維修物件的同時，進行人的交流與傳遞惜物、減廢的理念。（記者劉婉君攝）

2024/06/17 22:13

〔記者劉婉君／台南報導〕成立於2018年的台南維修咖啡館，不賣咖啡，而是由一群志同道合的人，透過和各個單位舉辦維修活動，幫民眾修復家中損壞的物品，同時分享彼此的故事，也傳達惜物的精神。創始成員吳芷瑜表示，大家在活動現場自在地聊天，可以聽到很多有趣的事，修好舊物品時，促進人與人的交流，也與節能減碳、淨零碳排的國際關注議題串連。

台南維修咖啡館的志工來自各行各業，當他們在為民眾維修送修的物件時，物主必須在現場共同參與，可以述說自己和送修物件的故事，也可以一同學習維修的技巧，也曾有物主本身不會維修，在現場沖咖啡與志工及其他參與民眾分享，還有人因此加入志工的行列，形成善的循環。

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吳芷瑜表示，民眾送修的物件中，最常見的前3名分別是電風扇、電鍋和收音機，其中，收音機常是長輩聽電台廣播的重要工具，17日下午在永康社教中心的維修活動中，就有一名婦人帶著一台小收音機到現場聆聽講座及送修，婦人告訴協助維修的志工，那台收音機長年陪伴她從事手縫布料的工作，看到收音機又可以重新運作，相當快樂，而這些故事，對志工來說就是最大的回饋。

同樣是創始成員的趙德蘭說，維修咖啡館的概念源自荷蘭，許多地方有類似的團隊，只是名稱不同。台南維修咖啡館的志工全部是自發性的，有活動就盡可能去做，不論是維修或是行政志工，希望有更多有興趣的人一起加入，也期盼未來在每個社區都能有屬於自己的據點。

本身是醫院聽力師的志工吳中仁說，許多志工雖然不是電機相關科系的，但大家會互相分享維修的經驗，共同學習，而有些小家電維修其實沒有那麼難，只要送修的物主願意，志工也願意分享維修的技巧，讓民眾回家也可以自己動手修，以修代買，翻轉東西壞掉就換新的消費行為。

吳芷瑜表示，維修咖啡館目前除了有在台南社區大學開課之外，相關的維修活動場次，均會在臉書粉絲專頁公告，有意合作辦理維修活動的鄰里或單位，或是想加入志工行列的民眾，也可透過粉絲專頁聯繫。

台南維修咖啡館的志工（左側）為民眾維修物件，過程中也進行交流及分享故事。（記者劉婉君攝）

台南維修咖啡館的志工（左側）為民眾維修物件，過程中也進行交流及分享故事。（記者劉婉君攝）

送修電磁爐的民眾（右）在志工吳中仁（左）的指導下，學習簡單的維修技巧。（記者劉婉君攝）

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