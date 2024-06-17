週二高溫悶熱 東南部慎防焚風

週二清晨至上午西半部地區有零星陣雨出現的機率，中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區也要注意雷陣雨發展。（資料照）

2024/06/17 22:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（18日）清晨至上午西半部地區有零星陣雨出現的機率，午後加上熱力作用，中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區也要注意雷陣雨發展；溫度方面，各地高溫普遍為32到34度，局部還會再更高一些，且東南部仍有焚風發生的機率。

中央氣象署預報，明天鋒面仍位於台灣北側海面，雲量較多、大氣也較不穩定，清晨至上午西半部地區有零星陣雨出現的機率，其他地方大致為多雲偶見陽光，午後加上熱力作用，中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區也要注意雷陣雨發展，尤其大台北、東北部地區及中部以北山區雨勢較明顯，可能有局部大雨發生，下午外出請注意天氣變化。

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溫度方面，各地高溫普遍為32到34度，局部還會再更高一些，且東南部仍有焚風發生的機率，感受上高溫悶熱，近中午前後紫外線也偏強，外出活動務必做好防曬並多補充水分。

紫外線方面，連江縣為「中量級」，新北市、基隆市、台北市、台中市為「高量級」，台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

天氣風險公司提醒，明天各地溫度偏高，高溫普遍有可能來到33至35度或以上，因為吹西南風的關係，台東地區要持續注意焚風出現的情況。

空氣品質方面，明天環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，中午受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

溫度方面，各地高溫普遍為32到34度，局部還會再更高一些，且東南部仍有焚風發生的機率。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，連江縣為「中量級」，新北市、基隆市、台北市、台中市為「高量級」，台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

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