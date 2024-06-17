梅雨季本週結束 週三起夏季午後雷雨溫度炎熱

今明兩天天氣型態跟之前類似，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方以及山區午後有局部熱對流雷雨機會。（資料照）

2024/06/17 09:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今明兩天（17至18日）鋒面的位置仍在台灣的北方海面，持續受到西南季風的影響，天氣型態跟之前類似，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方以及山區午後有局部熱對流雷雨機會。

「天氣風險公司」氣象部經理吳聖宇在臉書表示，這個禮拜準備要結束今年的梅雨，進入夏季的天氣，今明兩天天氣型態跟之前類似，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方以及山區午後有局部熱對流雷雨機會，局部單點還是有出現短時較大雨勢的可能性。各地溫度偏高，高溫普遍有可能來到33至35度或以上，因為吹西南風的關係，台東地區要持續注意焚風出現的情況。

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週三（19日）開始一直到週末（22至23日）隨著太平洋高壓增強，鋒面的位置將會進一步往北移動，遠離台灣，風向也從西南風轉為偏南風，逐漸擺脫鋒前的環境，改為受到太平洋高壓外圍偏南風的影響，天氣型態也跟著轉變，轉變為上午各地多雲到晴，午後山區以及局部地區有短暫雷雨的夏季型天氣，雖然熱對流發展的位置還是有機會出現短時較大雨勢的情況，不過整體來說天氣會越來越穩定，降雨越來越少，正式進入夏天。

隨著降雨減少，溫度也會越來越高，各地高溫將普遍來到34-36度或以上，甚至會有更高的溫度出現，戶外活動要注意做好補水，還有防曬防中暑的準備；至於熱帶擾動部分，可能要等到6月底之後，高壓北抬至足夠北邊的位置，才有利於擾動或颱風醞釀的空間。

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