今白天全台多雲可見陽光！ 山區陣雨北東留意高溫
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕受西南風影響，天氣風險公司表示，預期今日白天全台大致都是多雲可見陽光的天氣，紫外線指數偏高且悶熱，尤其是花東跟大台北受到地形影響，容易有局部高溫，午後在各地山區也有熱對流發展，預期東北角跟宜蘭、花蓮的平地在下午到傍晚也降雨機率。
天氣風險公司分析師李至晟提及，今日梅雨鋒面相較於昨天有略為北抬，台灣上空的水氣減少，降雨的範圍與雨量都比昨天緩和。預期白天全台大致都是多雲可見陽光的天氣，紫外線指數偏高且悶熱，尤其是花東跟大台北受到地形影響，容易有局部高溫，氣象署目前也發布高溫資訊，代表這些地方有機會出現36度以上高溫，外出記得留意防曬跟補充水分。
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降雨方面，中南部平地因為不定時會有海上雲系移入，白天都有可能有短暫的驟雨發生，外出的話還是準備雨具比較保險；而午後在各地山區也有熱對流發展，發展後受到西南風的影響，將往東北移動，預期東北角跟宜蘭、花蓮的平地在下午到傍晚也有降雨機會，但入夜後就會很快緩和。預測這樣的天氣可以維持到週日。
下週西南風的強度將逐漸減弱，且風向變得比較偏南。中南部會比較不容易受到海上對流影響，台灣會轉為午後山區陣雨的天氣型態，北部、東北部平地一樣有短暫陣雨機會。目前看來週三（19日）以後太平洋高壓會略為增強，台灣位於他的西側邊緣，上午天氣晴到多雲為主，午後對流降雨會逐漸退縮到山區為主，各地近山區的內陸平地仍然局部有36度以上的高溫機會。後面暫時沒有看到鋒面或是熱帶擾動等不穩定的天氣系統接近，這樣悶熱的天氣還會持續一陣子。
至於空氣品質，因為近期西南風帶來較乾淨的海上空氣，而且風速強勁，所以各地的空氣品質都大致良好。雖然白天紫外線強烈，所以有光化學反應產生臭氧，但只有下風處的中南部內陸和北部可能在午後短暫的達到普通等級，不至於有顯著惡化的疑慮。