今白天全台多雲可見陽光！ 山區陣雨北東留意高溫

天氣風險公司分析師李至晟預期今日白天全台大致都是多雲可見陽光的天氣，紫外線指數偏高且悶熱。（資料照）

2024/06/15 09:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受西南風影響，天氣風險公司表示，預期今日白天全台大致都是多雲可見陽光的天氣，紫外線指數偏高且悶熱，尤其是花東跟大台北受到地形影響，容易有局部高溫，午後在各地山區也有熱對流發展，預期東北角跟宜蘭、花蓮的平地在下午到傍晚也降雨機率。

天氣風險公司分析師李至晟提及，今日梅雨鋒面相較於昨天有略為北抬，台灣上空的水氣減少，降雨的範圍與雨量都比昨天緩和。預期白天全台大致都是多雲可見陽光的天氣，紫外線指數偏高且悶熱，尤其是花東跟大台北受到地形影響，容易有局部高溫，氣象署目前也發布高溫資訊，代表這些地方有機會出現36度以上高溫，外出記得留意防曬跟補充水分。

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降雨方面，中南部平地因為不定時會有海上雲系移入，白天都有可能有短暫的驟雨發生，外出的話還是準備雨具比較保險；而午後在各地山區也有熱對流發展，發展後受到西南風的影響，將往東北移動，預期東北角跟宜蘭、花蓮的平地在下午到傍晚也有降雨機會，但入夜後就會很快緩和。預測這樣的天氣可以維持到週日。

下週西南風的強度將逐漸減弱，且風向變得比較偏南。中南部會比較不容易受到海上對流影響，台灣會轉為午後山區陣雨的天氣型態，北部、東北部平地一樣有短暫陣雨機會。目前看來週三（19日）以後太平洋高壓會略為增強，台灣位於他的西側邊緣，上午天氣晴到多雲為主，午後對流降雨會逐漸退縮到山區為主，各地近山區的內陸平地仍然局部有36度以上的高溫機會。後面暫時沒有看到鋒面或是熱帶擾動等不穩定的天氣系統接近，這樣悶熱的天氣還會持續一陣子。

至於空氣品質，因為近期西南風帶來較乾淨的海上空氣，而且風速強勁，所以各地的空氣品質都大致良好。雖然白天紫外線強烈，所以有光化學反應產生臭氧，但只有下風處的中南部內陸和北部可能在午後短暫的達到普通等級，不至於有顯著惡化的疑慮。

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