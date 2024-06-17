台86線銜接國3 南市工務局：正進行環評122年完工

南市議員杜素吟（右）表示，台86線銜接國道3號關廟交流道部分，盼能儘速動工。 （擷取自南市議會網站）

2024/06/17 17:51

〔記者蔡文居／台南報導〕台86線延伸案增設國3系統交流道，台南市政府111年8月成功爭取中央核定71億元後，去年1月召開地方說明會後就沒下文。市議員杜素吟今天質詢，要求市長黃偉哲向中央催促進度，台86線、台19甲線交會處高架化銜接國道3號關廟交流道部分，完工後能夠解決塞車問題，地方全力支持，希望能儘速動工。

南市工務局說明，行政院111年核定「台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號工程」可行性評估，基於路網整體規劃併入台86線東延案綜合規劃及環評作業，「台86線向東延伸至台3線新闢道路工程」預計114年2月提報環境部，將於審定後續報建設計畫，預計115年建設計畫核定，117年完成設計及用地取得，122年工程完工。

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杜素吟說，台86線與台19甲線為平面交叉路口，若在交通尖峰期，時常造成車流回堵至國道3號，現階段只能利用號誌時相調整，及增加路口各方向左轉車道的儲車空間來紓解車流。但最關鍵的解決方法是興建台86線高架跨越台19甲系統銜接國道3號。

杜素吟表示，111年8月19日中央審查通過台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號，以改善關廟交流道可行性規劃案，112年1月西部濱海公路南區臨時工程處到關廟區公所召開說明會，地方一致要求台86線、台19甲線路口高架化盡快施工，其餘往東延伸路線因意見多，建議分段實施。

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