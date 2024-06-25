德修宮上半年度清寒獎助學金 桃市高中職19校、518學生受惠

「德修宮113年上半年度清寒獎助學金頒獎典禮」25日於桃市府舉行，由市長張善政頒發獎助學金給各校代表。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/25 19:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「德修宮113年上半年度清寒獎助學金頒獎典禮」今（25日）於桃園市府舉行，共有19所學校、518名學生申請，每名學生將獲得3000元獎助學金，合計155萬4000元，由市長張善政逐一頒發獎助學金給各校代表。

張善政表示，財團法人桃園市德修宮慈善文教基金會自2020年起，每年2次各提供桃園市公立高中職600個清寒獎助學金名額，近3年總計發放超過2500人、逾750萬元獎助學金；他表示，春虹建設董事長黃正園樂善好施，市府非常榮幸能夠與德修宮慈善文教基金會合作，將獎助學金送到學校給每位需要幫助的學生，金額雖然不多，但對於孩子們的鼓勵，卻是無法用金錢來衡量，相信基金會多年來的善心，定能在同學們的心中注入一股溫流。

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德修宮慈善文教基金會執行長郭麗華表示，「取之於社會，用之於社會」是董事長黃正園辦理社會福利慈善事業的理念，希望透過清寒獎助學金，給每位學生更多愛與關懷，也感謝桃市府提供基金會平臺，期盼未來繼續努力，造福更多清寒學生。

中壢高商學生盧潔宜透過影片致感謝詞，她說，自幼生活在寄養家庭，感謝德修宮慈善文教基金會的慷慨捐助，讓她更能專注在學習上，並有機會追逐自己的夢想，未來期許自己也能透過自身的力量回饋社會，幫助更多需要幫助的人。

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