跟著YouTube同遊！彰化GO購活動狂抽3台油電轎車、免費吃遍全縣

彰化縣長王惠美（右）今為邁入第4年的GO購活動暖身。（圖縣府提供）

2024/06/25 18:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕邁入第4年以提高消費觀光為由的彰化GO購活動，7月1日將開跑了，長達6個月時間，民眾消費滿500元就有機會參加抽獎，總獎額2300萬元，今年首增「年份好禮」，中獎者享有「歸你燙聽」（全年）呷免驚，肉圓、米粉通通有！

YouTuber「普通女子 孫女」喜愛到各種冷門景點遊玩，挑中彰化縣，沒想到，2名彰安國中「底迪」自告奮勇當導覽，一天內規劃了13個景點，還被「底迪」請吃來彰化必吃的糯米炸、麻糬，影片短短幾天，已超過80萬人次瀏覽，一時間也讓彰化景點爆紅，來彰化一點都不無聊，有太多秘境能挖寶。

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為了證明彰化是值得一遊，且可以一來再來的城市，彰化縣政府今年「2024彰化GO購」抽獎活動，有呷閣有掠！（有吃又有得拿！）活動期間分3次抽獎機會，各是今年9月、11月及明年（2025）元月，每次各有一輛車，三菱GRAND LACNER、TOYOYA ALTIS油電豪華型、TOYOTA RAV4油電尊爵型等好車三連抽，今年創新增加1年份好禮，這年份禮即全縣22項在地知名的美食和商品，包含中興米、阿璋肉圓、芬園楓坑米粉、森田洗面乳、除臭襪等，讓中獎者全年免費吃、免費用。

活動亦結合鹿港小鎮光影藝術節、王功漁火節、彰化媽祖文化節、彰化畜產嘉年華、二水國際跑水節、6場馬拉松賽事、歲末演唱會等活動地點的鄉鎮市，民眾在合作的特定消費店家，消費滿500元可額外多一組抽獎序號，提高中獎率。

好康一籮筐，7月1日至9月14日北斗商圈「寶斗邀-喜福宴」、7月1日至10月27日員林打石巷商圈的「算你好命」、11月1日至11月30日田尾商圈的「2024田尾園藝設計展-植想與你．花點時間」，活動期間消費指定店家，還有意外驚喜。

每張發票或收據限登錄1次，每張最高取得10個抽獎序號，在「特定消費店家」與指定活動鄉鎮店家消費，又可多獲得一個抽獎序號，活動可搜尋「彰化GO購」（https://changhua-go.chcg.gov.tw/）。

彰化GO購活動，7月1日將開跑了，活動內容一籮筐。（圖縣府提供）

今年活動首增「年份好禮」，中獎者可全年呷免驚，肉圓、米粉、中興米通通有！（圖縣府提供）

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