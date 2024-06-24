「爆乳妹」好兇吸睛！彰化公廁評鑑 「秘密客」全鎖定她

彰化市忠權里北極宮前的公廁，因3 D彩繪「爆乳妹」吸睛，成了話題。（記者張聰秋攝）

2024/06/24 00:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣環保局將於7月1日至7月31日，舉辦「環境秘密客，公廁品質沒問題」活動，民眾只要透過手機掃描張貼在縣內列管公廁的指定QR Code，並留下對於公廁的意見，就有機會將豐富好禮帶回家！

彰化市忠權社區北極宮公廁近來因「爆乳妹」彩繪爆紅，成了爆紅的打卡熱點。該里由於在2名國中生帶著網紅「孫女」導覽，影片上架流量飆破40萬，一時之間也讓「忠權AI風廁所」成了話題，民眾好奇朝聖如潮水般湧入，已被鎖定這波活動的地點，作為「環境秘密客」的造訪公廁，許多人說，夏天「癢眼」消暑，還能參加抽獎，搏運氣，何樂不為！

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彰化縣環保局表示，多年來民眾對於公廁的需求提升，使民眾對於公廁品質也有日益提高的期待。為了更貼近民眾需求，並讓管理單位更好地瞭解使用者的意見，推行公廁分級制度並開放民眾參與評鑑成為當前不可或缺的政策方向。

民眾於7月1日至7月31日期間，前往本縣列管的公廁使用時，可掃描公廁門口指定QR Code進入評鑑頁面進行評分，完成評鑑並留下個人聯絡資訊後，即可參與抽獎活動。

每人每日僅能評鑑同座公廁一次，每日最多可獲得6次抽獎機會。評鑑時，手機定位需在公廁周邊100公尺內，超出範圍仍可評鑑，但不具備抽獎資格。抽獎日期預計於8月舉行，獎品包含iPad、AirPods、萬用鍋、禮卷等，總價值6萬元。

彰化市忠權里的「爆乳妹」彩繪公廁爆紅。（記者張聰秋攝）

爆紅的「爆乳妹」彩繪公廁吸引民眾前來朝聖。（記者張聰秋攝）

彰化縣環保局將舉辦「環境秘密客，公廁品質沒問題」活動，民眾只要透過手機掃描張貼在縣內列管公廁的指定QR Code，並留下對於公廁的意見，就有機會將豐富好禮帶回家！（圖環保局提供）

彰化市忠權里彩繪牆面獨特風格。（記者張聰秋攝）

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