「平地森林」助溪州鄉降溫 不入彰化高溫榜

溪州公園森林區有大片的森林，成為附近民眾的避暑去處。（資料照）

2024/06/25 13:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕受太平洋高壓影響，南彰化地區連日飆高溫，北斗鎮更連2日以37.4度擠進全台最熱前10名，但令人好奇的是，與北斗鎮相鄰的溪州鄉為何連前100名都排不上，有網友開玩笑說「自動氣候站熱昏頭」，但有更多人認為，溪州境內有上百公頃的森林，又有市區的溪州森林公園，還有詩人吳晟的「純園」，這些「平地森林」讓溪州降溫。

彰化縣連日高溫，南彰化逾半數鄉鎮進入高溫榜，尤其北斗鎮以37.4度連2日蟬聯縣內高溫冠軍，也擠進全台最熱前10名，而北斗週邊的田尾、田中、竹塘都進入全台前20名，令人納悶的是，與北斗相鄰的溪州鄉彷彿成為「邊緣人」，連續2日前100名最熱都排不上。當地人揣測溪州鄉有平地森林調節溫度，這是天然的冷氣機。

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溪州公園面積廣達123公頃，約是台北大安森林公園的4.7倍，是台灣平地最大的森林公園，其中森林區內種植阿勃勒、藍花楹、風鈴木及八重櫻等樹種，隨著四季變換花色，這裡被喻為「彰化小溪頭」，每天都吸引附近民眾前來「避暑」。

國民黨縣議員劉淑芳說，大家都以為溪州公園只有「公園區」，其實公園後方有一「森林區」，這裡是「避暑勝地」，許多退休族每天花200元坐「溪頭專車」享受天然芬多精，殊不知彰化縣有處「小溪頭」，成千上萬棵樹木，從葉面釋放出氧氣，調節溫度，令人舒爽。

民進黨縣議員李俊諭表示，台糖在此平地造林多年，樹木逐漸高聳成為一片森林區，終日樹蔭遮陽，涼風颯爽很舒服，相當適合民眾到此休憩，台糖也在此搭建長達2公里的芬多精步道與歐式廣場，讓鄉親們不用爬山流汗就能享受芬多精。

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