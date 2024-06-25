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午後雷陣雨恐下到晚間！白天各地高溫破36度

中央氣象署表示，今午後西半部地區及東半部山區易出現局部雷陣雨，中部以北地區午後雷陣雨則可能持續至晚間。（本報資料照）

中央氣象署表示，今午後西半部地區及東半部山區易出現局部雷陣雨，中部以北地區午後雷陣雨則可能持續至晚間。（本報資料照）

2024/06/25 07:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今（25日）中午前各地大多為多雲到晴，僅花東、恆春半島及清晨的南部地區有不定時零星短暫陣雨；午後西半部地區及東半部山區易出現局部雷陣雨，中部以北地區的午後雷陣雨可能持續至晚間，中部以北地區及各地山區有局部大雨發生機率，應留意短延時強降雨、雷擊及強陣風等天氣現象。

氣溫方面，白天各地高溫約32到36度以上，相當炎熱，外出活動應做足防曬並適時補充水分。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區則為「普通」等級。

週三（26日）、週四（27日）各地為多雲到晴，午後雷陣雨稍減，中部以北、東北部、東部地區及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨；東南部地區及恆春半島則不定時有零星短暫陣雨。此外，南部將有大範圍36度以上高溫發生機率。

週五（28日）至週一（7月1日）中南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

7月2日至4日，各地天氣晴朗穩定但氣溫偏高，午後有局部短暫雷陣雨發生機率，山區雨勢較明顯，須留意溪水暴漲趨勢、注意安全。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
27 ~ 36 27~ 34 29 ~ 35 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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