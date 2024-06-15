又悶又熱！台東恐現38度極端高溫 台北、花東體感上看43度

氣象署持續針對雙北及花東發布高溫資訊，其中台東縣地區有焚風發生的機率，且有38度極端高溫出現的機率，台北市、新北市、花蓮縣則是黃色燈號。預估今日各地高溫約32至35度。（資料照）

2024/06/15 07:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（15日）西南風持續影響，苗栗以南仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨，但雨勢方面會較昨天緩和，清晨至上午新竹以北及宜蘭地區也有零星短暫陣雨的機率，其他地區為多雲到晴，午後大台北東側、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，氣象署也持續針對雙北及花東發布高溫資訊，其中台東縣地區有焚風發生的機率，且有38度極端高溫出現的機率，台北市、新北市、花蓮縣則是黃色燈號。預估今日各地高溫約32至35度，其中花東及大台北地區因西南風沉降，有局部36度以上高溫發生的機率，東南部地區要留意焚風，各地天氣悶熱，外出請做好防曬並多補充水分。

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根據氣象署網站顯示，今日中午台北市除北投區外，各區的體感溫度都超過40度，其中松山、內湖等區還上看43度。至於新北、花蓮、台東也有部分地區體感溫度超過40度，其中花蓮瑞穗，以及台東關山、鹿野等更是上看43度。

沿海及離島天氣方面，今日馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，今晨金門也已出現能見度不足200公尺的現象，另由於馬祖、金門較靠近鋒面，除了有短暫陣雨或雷雨並有較大雨勢。至於北部沿海空曠地區及綠島、蘭嶼也易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日西南風影響，迎風面擴散條件較佳，空品多為良好；清晨馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

未來天氣方面，下週日（16日）風向由西南風轉為偏南風，中南部降雨減少，剩清晨上午及午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨，至於其他地區的午後雷陣雨則會增多，尤其大台北及東北部午後降雨機率會明顯提高，午後有安排活動請留意天氣變化。

此外，週日天氣悶熱，東南部地區仍有焚風發生的機率，外出請注意防曬並多補充水分；馬祖、金門由於較靠近鋒面，除了有短暫陣雨或雷雨並有較大雨勢外，也易有低雲或局部霧影響能見度，若要前往當地請留意天氣變化及航班資訊。

下週一、下週二（17日、18日）環境風場為西南到偏南風，各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；下週一清晨馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

下週三至下週五（19日至21日）太平洋高壓有增強趨勢，天氣型態轉為夏季型的午後雷陣雨，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 33 27 ~ 33 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署持續針對雙北及花東發布高溫資訊，其中台東縣地區有焚風發生的機率，且有38度極端高溫出現的機率，台北市地區、新北市地區、花蓮縣地區則是黃色燈號。（圖擷取自中央氣象署）

今日中午台北市除北投區外，各區的體感溫度都超過40度，其中松山、內湖等區還上看43度。至於新北、花蓮、台東也有部分地區體感溫度超過40度，其中花蓮瑞穗，以及台東關山、鹿野等更是上看43度。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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