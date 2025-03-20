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    柯文哲控檢方以不雅片威脅 原來是這類「清涼影像」

    前台北市長柯文哲今日開庭時，痛批承辦檢察官以「不雅片」要脅；檢方駁斥是不實指控。（記者塗建榮攝）

    前台北市長柯文哲今日開庭時，痛批承辦檢察官以「不雅片」要脅；檢方駁斥是不實指控。（記者塗建榮攝）

    2025/03/20 22:07

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    隨身硬碟有不雅照將公開？柯文哲爆檢察官林俊言逼認罪

    〔記者王定傳／台北報導〕台北地院今首度提訊前台北市長柯文哲，庭訊時柯文哲指著檢察官席說「我恨死他們（檢察官）了」，痛批檢察官以「不雅片」要脅；據了解，他口中的不雅片，其實是他被查扣的USB存了與本案無關，也與柯無關的「清涼影像」，檢察官擔心資料起訴移送法院後曝光，曾詢問是否需區隔，卻令柯文哲誤會而成為法庭攻防話題。

    台北地院審理京華城等案，今首度提訊前台北市長柯文哲。柯文哲在法庭內暢所欲言，他說，京華城案從去年4月開始炒作到現在已將近1年，直到今天他才第一次有機會對外說明，他被收押禁見7個多月，期間檢察官和特定媒體將他抹黑、抹紅、抹黃，但他內心坦蕩，因為他沒有貪污、侵占。

    柯文哲指出，檢察官林俊言偵訊他時對他說，他的隨身硬碟裡有不雅片，如果不認罪，就要把照片公諸於世，「我不記得隨身碟裡有什麼，差一點被他唬住」，「還好我想到我家佩琪夫人家教身甚嚴，我不可能有不雅照」，才沒中計。

    對此，北檢今表示，有關柯文哲所述抗辯，公訴檢察官會在法庭上以具體卷證，駁斥不實指控，相關訊問過程，均有錄音錄影，且有辯護人在場，可供檢驗。

    另據了解，檢廉去年11月底偵辦京華城弊案接近尾聲時，檢察官在檢視柯文哲被查扣的USB中，認為其中的柯文哲私人書信、成長紀錄、與柯文哲本人無關的清涼影像，由於與本案無關，擔心資料起訴移送法院後曝光，曾詢問他未來若偵結，卷證移送法院時，是否需要將這些內容區隔註記，以免律師閱卷發現，沒想到卻令柯文哲誤會而成為法庭攻防話題。

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