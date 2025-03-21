馬拉松庭訊6小時 柯文哲：我可以戴電子腳鐐參加大甲媽遶境

北院下午開庭，提訊前台北市長柯文哲。（記者塗建榮攝）

2025/03/21 00:19

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，昨（20）日首度提訊前台北市長柯文哲，延遲至傍晚5時許才開始，經6小時馬拉松庭訊至深夜11時才結束，檢方對於柯文哲在答辯時提到偵查檢察官林俊言，以柯的行動硬碟裡有「不雅片」為由要脅他認罪，而本案唯二認罪的被告彭振聲、邵琇珮，也是由林俊言偵訊，質疑二人遭不正訊問；蒞庭檢察官回應，檢察官依法偵辦，不容被告恣意污衊，且偵訊3人的檢察官並非只有一名檢察官，律師也都在場陪偵。

北檢回應表示，訊問過程均有錄音錄影，且有辯護人在場，可供檢驗。據悉，柯的硬碟內有從網路下載收藏的「清涼照」，北檢偵結前提訊柯，詢問柯此部分是否要註記區隔「與本案無關」，不隨案移送法院，以免律師閱卷發現而曝光。不料柯聞言卻生氣誤會檢察官在威脅他，檢方最終將硬碟資料未做區隔處理，即全部移送北院。

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庭訊經柯文哲的3位律師的各自長篇論述無罪答辯後，法官訊問柯文哲對於是否延押的意見，柯強調絕對不會逃亡，死在（看守所）裡面也不會逃，最希望他逃亡的是民進黨，因為他若逃了，民眾黨就垮了，「只要小草不放棄，阿伯就不會放棄」。至於配戴電子腳鐐，「只要我不尷尬，尷尬的是你們」，他可以戴著電子腳鐐參加大甲媽遶境。至於勾串之虞，柯說「也沒什麼好串的，資料就那些」。

柯仍對檢方和周刊忿忿不平，持續質問檢方是否洩密給周刊，縱容洩密做了很壞示範，並稱「起訴書誰寫的？叫他出來！」痛罵北檢不是被林俊言騙了，就是共犯。他說，既然京華城違法，為何都委會會審議通過？他認為是檢方下不了台，若他最終無罪，司法會垮台，「檢察官能力不好是我的責任嗎？」除非檢察官有政治目的。

柯文哲表示，他從未看過木可的帳目，政治獻金是小草捐的，他絕無侵占念頭，頂多是帳目亂七八糟，因為當時18萬筆帳目實在太多，他不會責怪李文宗和端木正，李文宗最無辜，不應該被續押，卻被求刑10年。

柯強調沈慶京從未跟他講京華城的事，其實「藍白合」的中間人就是沈慶京，不是和沈慶京往來就是壞蛋，沈到市長辦公室也是在講他女朋友的事，沈慶京和他的集團倒了，有多少人要失業。

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