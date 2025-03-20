隨身硬碟有不雅照將公開？柯文哲爆檢察官林俊言逼認罪

北院下午開庭，提訊前台北市長柯文哲。（記者塗建榮攝）

2025/03/20 19:50

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城等案，今首度提訊前台北市長柯文哲，柯文哲有備而來，備妥一疊答辯書否認犯罪。柯說，他在京華城案只是開過3次便當會、在4份公文上蓋章，就被論以貪污重罪，並批評遭北檢偵查檢察官林俊言欺凌、利用媒體霸凌、羅織入罪。法官中場休庭10分鐘，講得興起的柯文哲說「講到一半，氣氛不能斷」，欲罷不能，還說他對法官沒有意見，再指著檢察官席說「我恨死他們（檢察官）了」；最後柯文哲講到亡父，哭得泣不成聲，痛罵檢察官和某周刊「不要臉」。

柯文哲說，京華城案從去年4月開始炒作到現在已將近1年，直到今天他才第一次有機會對外說明，他被收押禁見7個多月，期間檢察官和特定媒體將他抹黑、抹紅、抹黃，但他內心坦蕩，因為他沒有貪污、侵占。

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柯文哲指出，林俊言偵訊他時對他說，他的隨身硬碟裡有不雅照，如果不認罪，就要把照片公諸於世，「我不記得隨身碟裡有什麼，差一點被他唬住」，「還好我想到我家佩琪夫人家教身甚嚴，我不可能有不雅照」，才沒中計。旁聽席包括陳佩琪、柯母何瑞英、民眾黨主席黃國昌等人都笑了」。

彭振聲、邵琇珮認罪 柯文哲不可置信

柯文哲說，時任台北市副市長彭振聲、北市都委會執行秘書邵琇珮2人認罪，令他不可置信；但想到這2人都是由林俊言訊問，問到一半休息，回來後一下子就認罪了。他會請律師優先調閱彭、邵的偵訊錄音錄影，看看有什麼貓膩。

柯文哲說，他和邵琇珮共事8年，相信其專業能力，他絕不相信她會想出違法的方案，一路開了幾十次會、護航到過關，這不可能；彭振聲是他海選進來的人才，87小時拆除忠孝橋引道、興建1萬2千戶社宅，能力有目共睹，檢察官卻在起訴書說彭昏庸無能，無視反對意見而全部通過，這不是彭的做事風格。

柯文哲強調，京華城案在都委會的審議過程他完全沒參與，也不相信公務員會提出違法的方案給他簽核，「下面好幾層都蓋章了，我能不蓋嗎？」他強調絕對沒有指示市長室秘書要求任何公務員對京華城案做什麼事，他也根本沒有市議員應曉薇的LINE。

柯文哲：「奉交下」是秘書處慣用語

柯指出，台智光案，有議員被收押起訴，但沒有公務員涉案，這是因為他任內市府的管理有道，議員會對市府施壓，由局處首長處理，處理不來就報告晨會處理，長官只處理3種事的決策：緊急、例外、定規則，就像外科醫師要在30秒決定是否要裝葉克膜。

柯說，市長的印章有9顆，自己只留有甲章，其餘分由副市長、秘書長、秘書處使用，他強調京華城陳情案「根本沒有送進市長室」，而是由秘書處核章，「奉交下」是秘書處的慣用語。

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