應曉薇稱「柯文哲是沒有溫度的人」 否認收賄、替沈慶京遊說京華城

台北地方法院20日審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，上午提訊在押的國民黨台北市議員應曉薇。 （記者羅沛德攝）

2025/03/20 18:42

〔記者楊國文／台北報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲等人涉京華城弊案，台北地院今天開庭訊問在押的北市議員應曉薇，對檢方起訴涉嫌向威京集團主席沈慶京收賄5250萬元，應曉薇否認收賄，未替沈慶京遊說柯文哲、未施壓官員，以提高京華城容積率，並稱「柯文哲是沒有溫度的人」，只在便當會見過柯幾次面，私下沒來往。

北院考量應曉薇羈押庭將於4月1日屆滿，亦召開延押庭訊問應曉薇的意見，應曉薇表示沒有羈押必要，對法官展開溫情攻勢，稱唯一牽掛的是近百歲的母親，她未收賄、或洗錢，「多年來一直在做民代應做的事」，無逃亡可能，請求可以電子腳環等電子監控或具保方式代替羈押，讓她親自照顧老母。檢方指控應曉薇涉違背職務收賄、洗錢罪，且曾有逃亡行為遭拘提到案，及勾串之虞，應繼續收押禁見。北院近日以書面做出裁定。

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北檢起訴指控，應曉薇於市議員任內，長期為威京集團主席沈慶京建立供養關係，協助威京集團與北市府交涉，於2017年至2022年間，沈慶京以捐款給應曉薇掌控的華夏關懷等5個協會方式，迂迴交付5613萬元賄款給應曉薇和吳順民，其中應曉薇收賄5250萬元；應曉薇也為威京召開多次便當會、協調會，施壓北市府官員，助京華城獲最高20%容積獎勵，獲取價值逾121億元的不法利益。

北檢認定應曉薇、沈慶京間有行收賄的對價關係和相對性，「做大事收大錢、做小事收小錢」，依違背職務收賄罪、洗錢罪起訴應曉薇，且她臨搜索前欲搭機出境，到案後全盤否認犯罪、飾詞狡辯、犯後態度不佳，起訴收賄罪具體求刑13年、洗錢罪求刑3年半。

北院3月4日首度開庭，被提訊到庭的應曉薇否認收賄，不能因沈慶京捐款給5個協會就認定她收賄，並稱未協助沈慶京遊說柯文哲，護航提高京華城的容積率等。

北院今中午續行準備程序庭，應曉薇堅稱未收賄，也未施壓或責罵官員，也未藉市府便當會關切、施壓京華城案，應曉薇指出，她參加的便當會提出改善意見的案件不止京華城案，其中，只有3次提到京華城案，檢方指控沒有根據。

針對和柯文哲的互動情形，應曉薇表示「柯文哲是沒有溫度的人」，2人只有在便當會見過幾次，私下沒往來過，並稱讚沈慶京說「我與沈慶京認識30年，除了感恩是感恩，有生之年希望陪伴沈慶京繼續作公益」。

法官許芳瑜諭知，4月10日上午9時30分續行準備程序庭。

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