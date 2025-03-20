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    首頁　>　社會

    曾夥同朱國榮炒作自家股票 晟楠前董座涉二度炒股檢調約談

    台北地檢署指揮調查局台北市調查處，搜索晟楠科技及林姓前董事長等人住居處。（資料照）

    台北地檢署指揮調查局台北市調查處，搜索晟楠科技及林姓前董事長等人住居處。（資料照）

    2025/03/20 18:08

    〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，上櫃公司晟楠科技（3631）林姓前董事長，涉於2019年間，因公司營運困難夥同丁姓友人，利用親友人頭帳戶，炒作晟楠科技股票，不法獲利數千萬元，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分14路，搜索晟楠及林姓前董事長等人住居處，並約談林等9名被告，全案朝違反證券交易法「操縱股價」罪嫌偵辦。

    晟楠科技主要生產焊錫、助焊劑等相關製品，除了在台設廠外，也前進中國設廠；曾有媒體報導，晟楠科技林姓前董事長行事低調，是不愛曝光的企業人，但他可是不折不扣的億萬富豪，身價初估超過五十億元。

    不過，檢調卻獲報，林姓前董事長涉於2019年間，因公司營運困難，夥同丁姓友人利用親友人頭帳戶炒作晟楠科技股票，在短短4個月內以壓低吃貨、拉高出貨方式套利，不法獲利約數千萬元。

    北檢今日指揮台北處兵分14路，搜索晟楠科技公司及林姓前董市長等人住居處，並約談林等9名被告，全案朝違反操縱股價罪嫌偵辦。

    林男曾被控與夥同「殯葬大亨」國寶集團總裁朱國榮，利用人頭帳戶以相對成交、連續高買方式，炒作晟楠科技股票，後來還自己以相同方式炒作晟楠科技股票，獲利近千萬元；台北地院去年依違反證券交易法，判處林8年徒刑，林因此辭去董事長，至於朱國榮則棄保潛逃被通緝中。

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