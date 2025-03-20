男子疑交易毒品倒車拒盤查 金門警開7槍逮人

金城分局偵查隊幹員在黑色轎車後方持槍警示。（讀者提供）

2025/03/20 18:52

〔記者吳正庭／金門報導〕員警今天在金門縣文化局停車場，圍捕1名疑似進行毒品交易的男子，過程中男子還試圖駕車衝撞警方，警方陸續開7槍將人逮捕，並在車內找到疑似毒品，全案金門地檢署偵辦中。

今天下午3點30分左右，金城分局偵查隊根據情資，在金門縣文化局停車場發現1輛黑色轎車十分可疑，疑似進行毒品交易，6名幹員要求駕駛人下車，該名男性駕駛不從，甚至企圖倒車衝撞上前查問的警員，警方大聲斥喝「下車」未果開槍示警，駕駛人才下車，全程不到10分鐘。警方將人逮捕後，在車上找到疑似毒品。

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警方正對該名駕車男子進行偵訊，查明事發當時，是否進行毒品交易或從事其他不法情事。

有目擊者指出，當時正步出文化局圖書館，隨到1串「炮仔聲」，還向停車場看了一眼；1名女學生說，當時和友人經過文化局附近，有聽到很像槍聲的聲音，隱約看到有車子倒車，卻無法開出去。

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男子所駕車輛輪鋼圈疑似彈痕。（讀者提供）

警方在案發現場尋找相關跡證。（讀者提供）

金門警方對車輛蒐證。（讀者提供）

男子車輛左前側有擦撞痕跡。（讀者提供）

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