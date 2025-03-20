為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    柯文哲「大帳戶」李文宗全盤否認犯行 稱與京華城案無關

    台北地方法院20日審理京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，下午提訊眾望基金會董事長李文宗。（記者塗建榮攝）

    台北地方法院20日審理京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，下午提訊眾望基金會董事長李文宗。（記者塗建榮攝）

    2025/03/20 19:41

    〔記者楊國文／台北報導〕台北地院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，今天下午提訊在押的柯文哲競總辦公室財務長李文宗，他否認與柯共謀、利用木可公司侵占政治獻金6千多萬元、或挪用眾望基金會827萬元等犯行，也不知檢方稱沈慶京指示7人以政治獻金名義，共捐款210萬元是賄款。

    今天庭訊尾聲，北院召開延押庭，北檢主張李文宗涉犯違背職務收賄、公益侵占、背信等罪，且罪嫌重大，加上李文宗矢口否認犯罪，有高度逃亡可能，且指示胞妹李文娟銷毀木可公司的損益表，李也和柯文哲和證人間有長官、部閩關係，有勾串嫌疑，建請北院繼續收押禁見李；李和律師認為無羈押必要。

    北檢起訴指出，李文宗是柯文哲的大帳房，涉於台北捷運公司董事長、柯的市長辦公室主任期間，與柯以政治獻金的名義輾轉收受沈慶京的賄賂，又成立「木可公司」侵占民眾黨政治獻金，並指示胞妹李文娟銷毀木可損益表滅證，依違背職務收賄、公益侵占民眾黨政治獻金、對眾望基金會涉背信罪起訴李，求刑17年4月。

    北院今天下午第2次提訊李文宗開庭，李否認檢方所有指控，原本從事企業經營，直到2018年5月應柯文哲邀請擔任台北市政府顧問，才涉入政治，他對京華城案的具體內容毫無所悉，也不曾負責柯文哲的政治財務運作。

    李文宗也指出，自己在民眾黨創黨初期僅負責部分專案及行政協調工作，未參與過民眾黨政治獻金捐款事宜，民眾黨財務是由前台北市政府主計長梁秀菊統籌管理。

    針對木可公司的運作，李文宗表示，木可是由胞妹李文娟負責，主要為處理柯文哲的肖像權及著作權授權事宜。柯競選總統期間，確有1500萬元政治獻金匯入木可公司，名義上屬於授權費，但也包含管理與服務費用，木可的營業都有開立發票。北院定4月22日下午2時30分續行準備程序庭。

    柯文哲的帳房李文宗。 （資料照）

    柯文哲的帳房李文宗。 （資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播