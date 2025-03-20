柯文哲「大帳戶」李文宗全盤否認犯行 稱與京華城案無關

台北地方法院20日審理京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，下午提訊眾望基金會董事長李文宗。（記者塗建榮攝）

2025/03/20 19:41

〔記者楊國文／台北報導〕台北地院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，今天下午提訊在押的柯文哲競總辦公室財務長李文宗，他否認與柯共謀、利用木可公司侵占政治獻金6千多萬元、或挪用眾望基金會827萬元等犯行，也不知檢方稱沈慶京指示7人以政治獻金名義，共捐款210萬元是賄款。

今天庭訊尾聲，北院召開延押庭，北檢主張李文宗涉犯違背職務收賄、公益侵占、背信等罪，且罪嫌重大，加上李文宗矢口否認犯罪，有高度逃亡可能，且指示胞妹李文娟銷毀木可公司的損益表，李也和柯文哲和證人間有長官、部閩關係，有勾串嫌疑，建請北院繼續收押禁見李；李和律師認為無羈押必要。

請繼續往下閱讀...

北檢起訴指出，李文宗是柯文哲的大帳房，涉於台北捷運公司董事長、柯的市長辦公室主任期間，與柯以政治獻金的名義輾轉收受沈慶京的賄賂，又成立「木可公司」侵占民眾黨政治獻金，並指示胞妹李文娟銷毀木可損益表滅證，依違背職務收賄、公益侵占民眾黨政治獻金、對眾望基金會涉背信罪起訴李，求刑17年4月。

北院今天下午第2次提訊李文宗開庭，李否認檢方所有指控，原本從事企業經營，直到2018年5月應柯文哲邀請擔任台北市政府顧問，才涉入政治，他對京華城案的具體內容毫無所悉，也不曾負責柯文哲的政治財務運作。

李文宗也指出，自己在民眾黨創黨初期僅負責部分專案及行政協調工作，未參與過民眾黨政治獻金捐款事宜，民眾黨財務是由前台北市政府主計長梁秀菊統籌管理。

針對木可公司的運作，李文宗表示，木可是由胞妹李文娟負責，主要為處理柯文哲的肖像權及著作權授權事宜。柯競選總統期間，確有1500萬元政治獻金匯入木可公司，名義上屬於授權費，但也包含管理與服務費用，木可的營業都有開立發票。北院定4月22日下午2時30分續行準備程序庭。

柯文哲的帳房李文宗。 （資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法