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    首頁　>　社會

    台中棒球教練染指41名學童 8個家庭準備求償

    台中某國小棒球教練驚爆把小球員當成後宮，受害學生家長在議員江和樹陪同下出面控訴。（資料照）

    台中某國小棒球教練驚爆把小球員當成後宮，受害學生家長在議員江和樹陪同下出面控訴。（資料照）

    2025/03/20 19:59

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中驚爆國小棒球教練渉猥褻國小學童，檢方調查涉染指32名學童，連4歲幼童也難逃魔爪，但學校擴大調查，受害學生增至41人，教育局指出，因學校在該教練任教期間未依規定查核不適任人員系統，未能及時防堵，已處分失職校長及相關6名行政人員，目前已有8個受害家庭準備求償。

    該事件去年10月因有家長陳情後爆發，檢方調查後查出，該名已有猥褻男童前科的棒球教練，從2018至2024年擔任國小棒球隊教練，趁帶隊外出比賽或與球員獨處等機會，渉嫌對32名4歲到12歲男童猥褻甚至強制性交，還拍攝影片，被台中地檢署依強制猥褻、強制性交等罪行起訴。

    教育局指出，在接獲陳情後也指示學校擴大調查，目前調查出受害學童數已達41人，因該名教練已有強制猥褻罪前科，但該校在教練自108學年度到校任教後，竟均未依規查詢「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，導致該教練在學校從事訓練期間造成41名學生受害。

    台中市法制局目前已主動連繫受害家庭，提供法律諮詢及協助後續民事訴訟或國賠事宜，目前已聯繫22個受害家庭，發現不乏有兄弟檔受害，受害學生數27人，已有8個家庭接受法律諮詢後，準備提出民事求償及國賠，後續將持續提供協助。

    教育局指出，因學校未善盡把關責任，已召開校長成績考核委員會，對前校長記兩大過，現任校長記一次申誡處分。

    另歷年來負責把關不適任人員的6名歷任體育組長及學務主任，今日也經學校召開教師成績考核委員會後，決議各處申誡一次。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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