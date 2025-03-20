為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    租屋當詐騙機房專騙中國女 4台男這原因依「詐騙未遂罪」判刑

    李男等4人租屋當詐騙機房專門誘騙中國女子，卻未查獲贓款，被屏東地院依詐騙未遂罪判刑。示意圖。（資料照）

    李男等4人租屋當詐騙機房專門誘騙中國女子，卻未查獲贓款，被屏東地院依詐騙未遂罪判刑。示意圖。（資料照）

    2025/03/20 19:35

    〔記者李立法／屏東報導〕李姓男子等4人在高雄租屋當詐騙機房，誘使中國地區女子落入感情陷阱，再誆假投資詐騙金錢，檢警查獲機房，起獲被害人名單，卻未查獲贓款，屏東地院審理後，依詐欺取財未遂等罪，併處4男2年7個月至2年10個月不等徒刑，可上訴。

    檢警調查，李、鄭、陳、謝等4男先在中國地區交友網站搜尋以結婚為前提的單身或離異被害女子，再透過微信Wecha）、SKYPE及騰訊QQ等交友軟體申請假身分、帳號，張貼網路上下載的男子照片與被害女子攀談，假扮為IBM金融業事業有成的男子，欲在中國尋找合適伴侶成家，與被害女子以聊天培養感情，獲取被害女子信任後，再進一步告知被害女子有投資機會或因故亟需款項等詐術，詐騙被害人，1名與李男等4人為伍的蔡姓少年不願從事詐欺，趁機對外求援，結果被李男等人發現，竟聯手將他打到遍體鱗傷。

    檢警去年查獲詐騙機房及涉案嫌犯後，李男4人坦承犯行，起出36名中國地區的被害人名單，卻未查出李男等人詐騙被害人所取得的犯罪贓款；屏東地院審理後，以共同犯詐欺取財未遂罪，共36罪，以及傷害罪，分別依涉案程度併處鄭、李、陳、謝等4男各2年10個月、2年9個月、2年7個月、2年7個月徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播