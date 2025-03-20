租屋當詐騙機房專騙中國女 4台男這原因依「詐騙未遂罪」判刑

李男等4人租屋當詐騙機房專門誘騙中國女子，卻未查獲贓款，被屏東地院依詐騙未遂罪判刑。示意圖。（資料照）

2025/03/20 19:35

〔記者李立法／屏東報導〕李姓男子等4人在高雄租屋當詐騙機房，誘使中國地區女子落入感情陷阱，再誆假投資詐騙金錢，檢警查獲機房，起獲被害人名單，卻未查獲贓款，屏東地院審理後，依詐欺取財未遂等罪，併處4男2年7個月至2年10個月不等徒刑，可上訴。

檢警調查，李、鄭、陳、謝等4男先在中國地區交友網站搜尋以結婚為前提的單身或離異被害女子，再透過微信Wecha）、SKYPE及騰訊QQ等交友軟體申請假身分、帳號，張貼網路上下載的男子照片與被害女子攀談，假扮為IBM金融業事業有成的男子，欲在中國尋找合適伴侶成家，與被害女子以聊天培養感情，獲取被害女子信任後，再進一步告知被害女子有投資機會或因故亟需款項等詐術，詐騙被害人，1名與李男等4人為伍的蔡姓少年不願從事詐欺，趁機對外求援，結果被李男等人發現，竟聯手將他打到遍體鱗傷。

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檢警去年查獲詐騙機房及涉案嫌犯後，李男4人坦承犯行，起出36名中國地區的被害人名單，卻未查出李男等人詐騙被害人所取得的犯罪贓款；屏東地院審理後，以共同犯詐欺取財未遂罪，共36罪，以及傷害罪，分別依涉案程度併處鄭、李、陳、謝等4男各2年10個月、2年9個月、2年7個月、2年7個月徒刑。

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