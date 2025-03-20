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    愛因斯坦錯了？ 暗能量強度非一成不變 顛覆對時空的認知

    韋伯太空望遠鏡捕捉到M74（又稱幻影星系）的壯麗景象。（路透）

    韋伯太空望遠鏡捕捉到M74（又稱幻影星系）的壯麗景象。（路透）

    2025/03/20 19:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現，驅動宇宙加速膨脹的神秘力量「暗能量」（Dark Energy），其特性可能並非一成不變，而是隨時間演變。這項初步研究，挑戰了愛因斯坦的宇宙理論，或許將顛覆人類對時空的認知。

    英國廣播公司（BBC）報導，這項發現源自美國「暗能量光譜儀」（DESI）的最新數據，引起天文學界熱議。

    1998年，美國與澳洲科學家首次證實宇宙膨脹正在加速，而非如先前預期因重力減緩，這股未知力量遂被命名為「暗能量」。雖然其本質仍是未解之謎，天文學家能透過觀測星系間的退行速度，探測暗能量的強度及其變化。DESI位於美國亞利桑那州基特峰國家天文台（Kitt Peak National Observatory），配備5000個光纖，每個如同小型望遠鏡，高速掃描星系，提供關鍵數據。

    去年，DESI團隊初次發現暗能量強度，可能隨時間變化的跡象，當時多數專家認為這只是數據「雜訊」。然而一年後，這異常非但未消退，反而更顯著。英國朴茨茅斯大學教授納達圖爾（Seshadri Nadathur）指出，經過多項額外測試，研究團隊越來越相信這並非數據誤差，而是真實現象。

    這項發現尚未達「科學突破」的認定標準，但已激起學界關注。蘇格蘭皇家天文學家、愛丁堡大學教授海曼斯（Catherine Heymans）表示，2024年的數據仍新，需更多驗證，但隨著資料累積與嚴格審查，這個「雜訊」若持續存在，可能預示重大發現。她形容：「暗能量比我們想像的還要奇特。」

    對於變化原因，倫敦大學學院教授拉哈夫（Ofer Lahav）坦言無解，卻難掩興奮：「若這結果屬實，我們得找出背後機制，或許需要全新理論，這正是研究的魅力所在。」

    DESI計畫未來兩年將觀測約5000萬個星系與明亮天體，力求確認結論。DESI全球逾70個機構、900多名研究員協力推動，包括英國杜倫大學、倫敦大學學院與朴茨茅斯大學。

    除DESI外，歐洲太空總署（ESA）的「歐幾里得」（Euclid）太空望遠鏡也加入探索。這架2023年升空的望遠鏡能觀測更遠宇宙，提供更精細數據，ESA近日已公布其最新影像。

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