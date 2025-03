前美軍司令：若印太影響力是美核心利益 台灣是基石

2025/03/21 05:45

〔中央社〕美國前印太司令部司令戴維森今天表示,中共將台灣視為「內部安全問題」,美國許多區域盟友將美對台關係作為美國可信度的觀察指標;若印太影響力是華府核心利益,那台灣確實是重要基石。

戴維森(Philip Davidson)在2021年卸下印太司令一職之前,同年3月曾在聯邦參議院軍事委員會答詢時表示,中國是美國當下最大戰略威脅,正加速取代美國的國際地位,還說共軍攻台可能在未來10年、甚至是6年內發生。

戴維森今天出席美國「國家評論研究所」(National Review Institute)舉辦的「點子高峰會」(Ideas Summit)活動時,大致維持先前論調。他在以「中國已展開爭奪印太主導權的戰爭」(China’s War for Indo-Pacific Dominance Is Already Underway)為主題的對談中表示,中國毫無疑問企圖要取代美國在國際場域的領導地位,且意圖在2050年左右達成目標。

他說,自己曾在參議院聽證會針對中國在區域內令人擔憂的軍事活動及「任何潛在衝突」等議題答詢表示,「這個威脅在這10年內就會顯現,我特別擔心接下來的6年」。

戴維森解釋,這並非是說中國一定會在那個時間點攻擊台灣,而是會利用整體國力,在經濟、外交及軍事等層面設法削弱美國,營造美國逐漸式微、中國崛起的印象,以取代美國在區域的影響力。

他說,在這項戰略的演變過程中,中國明確表示會優先試圖解決「內部安全問題」,而台灣是其中之一。有鑑於此,美國需要加強嚇阻中國。

戴維森指出,對中國來說,台灣是「核心利益」。美國許多區域內的盟友及夥伴都把台灣關係法、美國長期對台關係視為觀察美國對區域承諾及可信度的重要觀察指標。

他說,若印太影響力是美國核心利益,那麼美國在該區域經濟、安全影響力的重要基石確實就是台灣。

同時,戴維森強調,美國必須關注強化盟友及夥伴關係,其中包括協助台灣,但台灣也必須投資加強自我防衛。對於美國國防部次長提名人柯伯吉(Elbridge Colby)日前重申,台灣軍費遠遠不足,應該接近GDP的10%,他不認為這是不合理的數字。

戴維森表示,除了不對稱戰力,台灣同樣需要加強傳統戰力。近年共軍擾台加劇,面對共機屢屢進入台灣防空識別區、飛越台灣海峽中線及共艦繞台等,台灣需要傳統武器裝備來因應,包括軍機、軍艦及潛艦。

被問及若台灣被中國「吸收」,恐帶來什麼樣的後果?戴維森回應表示,日本、韓國可能會基於自身利益考慮發展核武,這恐讓美國陷入艱難處境,區域安全局勢將變得更加複雜。(編輯:楊昭彥)1140321

