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    墨西哥版忠犬小八！狗狗跳進棺材 與主人做最後道別

    墨西哥一隻狗狗跳入主人的棺材中「道別」。（圖擷取自X＠@momentoviral）

    墨西哥一隻狗狗跳入主人的棺材中「道別」。（圖擷取自X＠@momentoviral）

    2025/03/20 22:27

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一場葬禮上，出現了讓人感動的場景。一隻失落的狗狗在眾人注視下，跳進已故主人的棺材，與主人進行最後告別。感人畫面PO網，引發網友共鳴。

    根據《每日郵報》報導，這隻悲傷的狗狗最初站在主人的棺材旁，顯得焦慮且不安。經過片刻猶豫，牠決定跳進打開的棺材，靜靜地依偎在已故主人的身旁，像是在向主人表達最後告別。一位目擊者表示，狗狗是自己跳進棺材的，並沒有任何人幫助牠。

    貼文發出後網友紛紛留言，表示「狗是忠誠的，甚至在主人走了以後」，並對這隻忠心的狗狗充滿同情。許多網友認為，這隻狗狗希望能夠再與主人相擁一次，表達牠的愛與告別。更有網友表示，希望這隻狗狗在主人過世後，能夠得到應有的照顧和關愛。

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