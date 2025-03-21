顧慮中國反應取消蔡英文出訪 日本網友痛批政府

日本《共同社》20日報導，前總統蔡英文在去年5月卸任後，原本計劃在7月時配合日本前首相安倍晉三逝世2週年時訪日，但日本政府因擔心中國反彈未予同意。 （本報資料照）

2025/03/21 06:17

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本《共同社》20日報導，台灣前總統蔡英文在去年5月卸任後，原本計劃在7月時配合日本前首相安倍晉三逝世2週年時訪日，但日本政府因擔心中國反彈未予同意，《共同社》的最新披露可能引發外界對日本政府過度顧慮中國的批評。

報導說，當時的日本首相岸田文雄政府正努力解除中國因福島第一核電廠廢水排入大海，而對日本水產品實施的進口禁令，擔心蔡英文訪日會加劇緊張情勢。

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蔡英文訪日一事，是日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）在協調，該組織致力於加強東京與台北的關係，安倍晉三曾擔任日華懇的顧問，但2022年7月8日他在奈良助選發表選舉演說時遇刺身亡，享年67歲。

鑑於中國對台灣施加軍事壓力，安倍晉三生前曾強調「台灣有事就是日本有事」。安倍晉三2022年3月曾與時任總統的蔡英文進行視訊會談，與台灣建立信賴關係。

日華懇在去年1月台灣總統大選前後曾派代表團訪問台灣，以及在其他場合，曾多次鼓勵蔡英文卸任後訪日。

但岸田政府強力敦促擔任日華懇會長的眾議員古屋圭司取消蔡英文訪日的安排，理由是「日中關係處於重要階段」。蔡英文和古屋圭司同意重新安排訪日時間。

報導說，岸田政府的處理方式，可能引發過度顧慮中國的批評。

針對《共同社》的報導，有日本網友留言：「日本政府的應對真的很可恥，應該堅決歡迎台灣及與日本友好的國家才對。而且蔡英文是已卸任總統，是民間人士，日本政府應接受她訪日才對。不接受蔡英文訪日的作法形同給中國送出了錯誤信息。」

還有網友說：「真不敢相信政府做出這樣的應對。考慮到中國對日本所採取的作法、台灣的親日程度，以及是要致意前首相安倍三回忌，加上蔡英文已是卸任總統，再怎麼說，日本政府都應大大地歡迎才對。」

按日本喪葬法事，「回忌」算法為死亡當日（忌日）開始，滿1週年稱「一週忌」，滿2週年稱「三回忌」。

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