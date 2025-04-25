國民黨宜縣黨部3黨工認了「偽造罷免連署書」疑有「高層指示」

宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，黨部主任李姿慧（左1）坦承犯行遭收押，中間為縣黨部四組總幹事汪柏均以5萬元交保。（民眾提供）

2025/04/25 13:54

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧均遭宜蘭法院收押，3人均坦承偽造連署書盼獲交保，李還咬出是受俞、陳交辦，檢方懷疑有「高層指示」不排除繼續擴大偵辦，案情勢必會繼續延燒；國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌昨晚返國，不排除將是檢方下一波約談對象之一。

宜蘭地檢署昨大陣仗搜索國民黨宜蘭縣黨部等6處，約談15人，其中13人暫列被告，最後9人交保、1人請回，3人遭法院收押。值得一提的是，推動罷免案時任書記長的俞凌傑3月疑似怕遭檢調法辦離職，如今仍遭追溯調查。

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檢方昨搜索黨部時，李姿慧起初還不表態身分，稱自己是「工友」，最後才坦承是主任被帶回偵辦。俞凌傑、陳堅豐及李姿慧等3人在偵訊時避重就輕、否認涉案，今天凌晨遭聲押，上午在法院羈押庭時認罪，坦承有偽造文書，其中李姿慧稱是被俞凌傑、陳堅豐交辦。

經檢方勾稽比對，在中選會初篩不合格率的2成多連署書中，有46份涉及死亡連署，又有高達200多份偽造文書，並追查多名提議人的就醫及銀行簽單後，發現偽造手法多由同一人簽署，僅替換原子筆顏色，因此多份簽名筆跡相似。

俞凌傑等3人在法院審理時坦承犯行，法官依檢察官提出卷證資料顯示，有事實足認被告犯嫌重大，且全案還有調查證據及共犯、證人必要，為釐清案情應予羈押，無法以具保方式替代，並禁止接見通信。

由於檢方懷疑遭羈押並坦承犯行的俞等3人，並非會擅自作主偽造文書，背後應有高層指示，案情不排除擴大偵辦。

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