高雄某托嬰中心「借殼重開」再爆虐兒 社會局：已終止契約提告偵辦

高市議員李雅慧（左）與社會局副局長葉玉如，今說明楠梓某托嬰中心涉及二度虐嬰情況與後續處置。（記者王榮祥攝）

2025/04/25 11:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄傳出某托嬰中心借殼上市、二度虐嬰!31名嬰幼兒中有8人疑似受虐，其中6人已停托，4家長提告；社會局也告業者偽造文書並由檢調偵辦中，4月15日發函終止契約，並持續協助嬰孩轉托。

高市議員李雅慧接獲家長投訴，楠梓區某托嬰中心有8名托育嬰幼兒遭受暴力，經追查後發現，施虐者竟是先前有過虐嬰紀錄的托嬰中心負責人，曾有過失傷害、業務過失致死等前科，前一個托嬰中心於2023年5月歇業，2024年2月再以其先生擔任負責人，在同地址更名設立另一個托嬰中心，持續進行收托營運。

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李雅慧說，近日多名家長於臉書「靠北保母」指控，該負責人於2010年迄今，多次不當行為，卻仍持續從事保母工作，今年3月再度發生對嬰兒強灌牛奶、打巴掌、幼兒強餵副食品等，她鄭重呼籲社會局應即刻對如此惡行重大的托育業者「勒令停業」，裁處重罰並且檢討審核立案機制，避免憾事再次發生！

社會局副局長葉玉如說明，2月中旬就接到家長投訴，孩子臉上有瘀青、疑似被虐，社會局立刻啟動調查，起初業者還配合提供監視器，一查赫然發現多名嬰孩疑似遭強灌副食品、呼巴掌等不當對待，再向業者要求其餘監視畫面與相關資料後，遭業者刻意拖延。

社會局察覺有異，又無法即刻強勢要求業者提供資料，遂輾轉透過司法機制，以托嬰中心有借牌情況（偽造文書、前負責人借用另位保母證照申報）啟動調查，才陸續找到更多證據，接續在4月中旬終止契約。

葉玉如指出，涉案者第一次虐童後5年內不得照顧嬰孩，第二次虐童就是30年內不得再照顧嬰孩，社會局會把這件案例帶到中央，討論修法強化監控機制的方向，避免再發生類似情況。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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