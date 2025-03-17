比特犬二度狂咬騎士 動保處晚間急滅火：開罰14萬元並沒入犬隻

台北市動保處今晚再度說明，除了分別裁處飼主5萬及9萬元，並確定沒入犬隻。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/17 20:37

〔記者劉詠韻／台北報導〕離譜！台北市接連傳出比特犬攻擊機車騎士，掀起社會關注。徐姓男子所飼養的比特犬本月6日才發生跳車窗咬人事件，不料今（17）日再度撕咬騎士，除了凸顯飼主管理不當，更有民眾怒斥動保處執法不力。另外，台北市動保處下午才說飼主若無法提出有效的管理措施，將依規定沒入犬隻；直至晚間動保處再緊急說明，除了分別裁處飼主5萬及9萬元，並確定沒入犬隻。

徐姓飼主今天上午開車載著比特犬Lucky經過北市大安區臥龍街，在停等紅燈時突然從車窗跳出，瘋狂狠咬旁邊的機車騎士長達30秒。儘管騎士當下已經快速躲避，但仍遭Lucky追咬，疼得從機車上摔下，直至飼主強力拉開後才僥倖脫困；騎士腿部各1處有約2公分撕裂傷，經通報處理後由員警協助送醫治療，所幸並無大礙，全案轉交動保處處理。

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北市動保處解釋，第一次案件發生時，飼主承諾日後出入公共場所將使用繫鏈或嘴套，因此當時並未沒入。對此，就有民眾質疑，比特犬Lucky第一次咬傷人後，動保處本應對飼主祭出重罰，卻因飼主請求而未沒入犬隻，相關法規明顯有待加強。

Lucky咬傷騎士的事件曝光後引發輿論討伐，動保處起初聲明，將約談飼主確認是否能有效管理犬隻，若無法提出有效的管理措施則將依規定裁處沒入犬隻；但引發各界質疑及怒火，晚間再發佈新聞稿表示確定沒入犬隻，並對飼主第一次（3月6日）、第二次（3月17日）未妥善看管比特犬的行為分別裁處5萬元、9萬元。

動保處提醒飼主，攻擊性寵物應依照農業部公告規定，出入公共場所應由成年人以長度不超過1點5公尺牽繩牽引並同時配戴寵物口罩，或裝載於金屬製堅固箱籠內，呼籲飼養攻擊性寵物的飼主應注意相關規定。

實際上，對比英國《危險犬類法案》規定，惡犬傷人，飼主最高恐面臨5年有期徒刑；倘若惡犬傷人致死，飼主將可能面臨最高14年刑責，至於個性兇狠的比特犬則需要登記，並戴上嘴套。反觀英國對於犬隻嚴格的管理及規定，再加上近日接連傳發生同一隻比特犬攻擊事件，北市動保處相關法規明顯仍存在加強之處。

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