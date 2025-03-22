5幼童遭毆打腳踹！竹市私幼負責人收押禁見 女園長3萬交保

新竹市東區某私幼傳虐童事件，據悉已有數幼童遭毆打腳踹，市府教育處與檢警獲報後都介入調查，並依法將張姓負責人收押禁見，賴姓女園長3萬交保。（記者洪美秀攝）

2025/03/22 11:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有多項裁罰紀錄的東區某私立幼兒園傳出虐童案。據悉，張姓負責人及賴姓女園長疑因不滿幼童哭鬧，竟動手毆打及以踹腳等方式施暴，已知至少5名幼童受害。檢警介入偵辦後，認張、賴2人涉嫌違反兒少法罪嫌重大，且有串證、滅證之虞聲押。法院裁定張男准押禁見、賴女3萬交保。

新竹市有網友在「新竹爆料公社」發文指出，姪女在2月17日因看到喜歡的玩具想收藏起來，卻被園方以「無法控制情緒」為由，遭助教拉扯在地，甚至被腳踢、踹。但家長卻毫不知情，直到1個月後、3月17日校方遭教育處裁罰停業，才坦承有動手打人的情況。家長憤怒表示，幼兒園事後多次請求私下和解，但網友看不下去，直批根本是虐童出氣。

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據悉，張姓負責人和賴姓女園長脾氣不好，難以忍受幼童哭鬧，只要有幼童哭鬧或是不服管教、反應遲緩，就會「主動」跳出來用暴力方式「協助」教保員管教學生。除動手毆打，還會在學生跌倒時補踢一腳，張男甚至會壓坐在幼童身上，說是要「讓其冷靜」，管教方式相當殘忍。

而該幼兒園約20多名幼童，目前已知約有5名幼童受害，檢警與教育處正在擴大調查中，釐清是否有更多孩童遭到不當管教。根據全國教保資訊網指出，該幼兒園曾因幼兒園編班違反年齡規定、幼兒園進用未具資格者從事教保服務、幼兒園班級師生比違反規定、教保服務機構未依規定配置專任教保服務人員等，均被裁罰6千至6萬元。

新竹地檢署表示，3月間獲竹市警察局通報，獲悉竹市某幼兒園疑似有暴力虐待幼童案件，經到該幼兒園搜索並傳訊相關證人到案，另拘提該幼兒園負責張男及賴姓園長賴女等2人，扣得手機2支、筆電1台及監視器記憶卡等證物。

經訊問，認張、賴2人涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法之成年人故意傷害及強制未成年人等罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲押。新竹地方法院3月13日裁定張男羈押禁見、賴女3萬交保。

市府教育處表示，已針對該園進行相關行政裁罰與停業處分，並啟動安置作業，協助其他幼童轉園，由於案件已由檢警介入調查，相關裁罰與處分由檢方對外說明。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

新竹市東區某私幼傳虐童事件。（照片擷取自網路貼文）

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