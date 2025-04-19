清晨6點按門鈴辦案！查罷免林沛祥連署涉偽造挨批擾民 基檢說明了

基隆地檢署偵辦罷免國民黨立委林沛祥罷免連署涉及116件偽造文書疑案，林沛祥呼籲司法應公正中立，不分藍綠，調查應一視同仁。（資料照，記者俞肇福攝）

2025/04/19 23:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦罷免國民黨立委林沛祥連署書涉偽造案，昨清晨6點到連署人家按門鈴，釐清當事人是否有連署罷免，引發名嘴謝震武批評擾民。基隆地檢署澄清指出，考量基隆市民在外地工作人數多，未免當事人下班後還要來地檢署說明不方便，才選擇在晨間通知當事人說明，若當事人趕著上班，並未強留配合。

基隆地檢署日前接獲基隆市選委會告發，連署林沛祥罷免案中有116件連署書涉嫌偽造，其中多件連署書的字跡相同，懷疑並非連署人親簽，有涉犯偽造文書之嫌。昨天上午6時許，基隆地檢署指揮基隆市警察局與調查局基隆市調查站兵分多路，拿著傳票至連署人住處，通知連署人到案說明。當警方、調查官持傳票親自送達給連署人時，有連署人還以為遇到詐騙集團上門，打電話至基隆市警察局與地檢署查證，確定無誤後才乖乖配合。

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謝震武昨晚在「新聞面對面」中質疑，「即便是地檢署要辦案，怎麼會是警察清晨就到老百姓家登門詢問，有這麼急嗎？」、「一個參加連署的老百姓，清晨6點被警察按門鈴，問你有沒有連署要罷免誰，這是什麼辦案方式？」更何況詐團猖獗，調查人員拿著公文上門，老百姓會相信？

基隆地檢署今天晚間發布新聞稿澄清指出，當時主要是考量基隆市民在外地工作人數多，未免當事人下班後還要來地檢署說明不方便，才選擇在晨間通知當事人說明，若當事人趕著上班，並未強留當事人配合，而與當事人改約其他時間的彈性作法。

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