新北60歲男怒咬鄰居手臂 下秒慘遭「挖眼」恐終身失明

簡男與連男在2家人住處後方發生衝突扭打，簡男疑為自保戳瞎連男雙眼。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/19 13:00

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市雙溪區發生一起鄰居口角衝突，引發其中一方遭對方挖掉雙眼憾事！據指出，簡姓男子被連姓男子緊咬住右手臂不放，痛到以左手指戳爆連男的眼睛，企圖讓連男鬆口，未料，連男仍緊咬不放，致簡男手臂濺血、見骨，簡二度用手指戳連男雙眼，不慎挖掉連的雙眼。新北市瑞芳警分局調查後，將簡男依殺人未遂罪嫌送辦。

警方調查，42歲簡姓男子與60歲連男是鄰居，2人的父母分別在當地經營五金行與電器行，2家人相處不睦，屢生口角。

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17日上午簡、連在住處外狹路相逢，2人又因細故起口角，簡男不滿連男持手機蒐證與連發生肢體衝突，雙方拉扯中，連男突然用嘴咬住簡男的右手下臂，為了讓連男鬆口不再咬他簡以左手指戳連的雙眼，連仍緊緊咬住簡手臂，不僅咬出血還見骨，仍不鬆口。

簡男痛得在地上翻滾，雙方扭打成一團，簡再用手指戳連男的雙眼，這次不慎挖掉連男雙眼，警方9時許獲報將2人送醫急救，在勘驗現場，在地上找到連男的2顆眼珠，已無法送挽救連的視力，連男因此終身失明。警方調查後，將簡男依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦，檢方複訊後諭知12萬交保。

簡姓男子挖掉連男雙眼後，向新北市瑞芳警分局自首，警方依殺人未遂罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

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